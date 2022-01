IMSA, Roar Before the Rolex 24: Acura #10 foi o mais rápido no primeiro treino | AutoSport

O companheiro de equipa de Filipe Albuquerque no Acura #10 da Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor foi o mais rápido da primeira sessão de treino do Roar Before the Rolex 24, liderando o 1-2 da Acura.

Taylor completou a sua volta mais rápida com o tempo de 1:35.309s, enquanto Oliver Jarvis, no Acura #60 da Meyer Shank Racing, foi o segundo da sessão, com o tempo de 1:35.602s.

Os dois Cadillac DPi-V.Rs da Chip Ganassi Racing foram terceiro e quarto. Sebastien Bourdais no carro #01, rodou 0,633s atrás de Taylor e Kevin Magnussen, no #2 foi quarto.

Kamui Kobayashi, no Cadillac #48 da Ally Cadillac, terminou a sessão com o quinto tempo, à frente de Tristan Vautier, no #5 da JDC Miller MotorSports e de Pipo Derani no #31 da Whelen Engineering Racing.

A nova categoria GT Daytona Pro da IMSA, que substituiu os GT Le Mans, fez a sua estreia na pista com o Lamborghini Huracan GT3 Evo #63 da TR3 Racing a liderar a tabela de tempos. Marco Mapelli foi o mais rápido, com o tempo de 1:46.829s, no entanto o carro GT mais rápido foi o Porsche 911 GT3 R da Wright Motorsports, com Jan Heylen ao volante, na divisão GTD.

Giedo van der Garde estabeleceu o ritmo nos LMP2, aos comandos do Oreca #29 da Racing Team Nederland.

Nos LMP3 foi Garett Grist o mais rápido, com o tempo de 1:43.413s, aos comandos do #38 da Performance Tech Motorsports. João Barbosa, com o quinto mais rápido nesta classe, no #33 da Sean Creech Motorsport.

A segunda sessão de treino do Roar tem início às 21.15h de hoje.