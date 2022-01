IMSA, Roar Before the 24: A corrida de qualificação em direto | AutoSport

A corrida de qualificação para as 24 de Daytona, que se realizam no próximo fim de semana, pode ser vista em direto no site da IMSA.TV, aqui. São 100 minutos de corrida com os pilotos já a pontuarem para o IMSA WeatherTech Championship e à ordenação da grelha para a mítica corrida de resistência.

Foto: JB Photopress/José Bispo