IMSA, Roar Before Rolex 24: Tristan Vautier na frente para a corrida de qualificação | AutoSport

Tristan Vautier vai começar na frente do pelotão para a corrida de qualificação de hoje no Daytona International Speedway. O piloto do Cadillac DPi #5 da Mustang Sampling/JDC-Miller MotorSports registou o melhor tempo em 1:34.034s antes das bandeiras vermelhas terminarem com a sessão de qualificação ainda com quatro minutos restantes. Os resultados da corrida de 100 minutos de hoje, determinam a ordem de partida para as 24h em Daytona, que abre a temporada 2022 do IMSA WeatherTech SportsCar e que se realizam entre 29 e 30 de janeiro.

Faltando cinco minutos para a sessão terminar, Renger van der Zande, aos comandos do #01 da Cadillac Racing, saiu de pista e bateu na barreira de pneus, forçando a bandeira vermelha e terminando a sessão. Por provocar uma bandeira vermelha, van der Zande perdeu a sua melhor volta e vai iniciar a corrida de qualificação em sexto no pelotão dos DPi.

O Acura ARX-05 #5 pilotado por Filipe Albuquerque registou a segunda volta mais rápida entre os DPi (1:34.156s), mas uma inspeção técnica pós-qualificação constatou que o carro não cumpria o ângulo mínimo de montagem da asa traseira. Albuquerque e os companheiros de equipa vão largar da sétima posição e da última posição na classe DPi na prova. Entretanto, depois da qualificação, no treino noturno, Ricky Taylor foi o mais rápido (1:34.592s), mesmo depois de ter um incidente com um carro GTD que resultou em danos na traseira do Acura ARX-05 #10.

Ben Keating, que também faz parte da tripulação do #5 da JDC-Miller em DPi com Vautier, Richard Westbrook e Loic Duval, registou a volta mais rápida na classe Le Mans Prototype 2 (LMP2) com o #52 da PR1 Mathiasen Motorsports (1:37.296s). Keating conduzirá stints em ambos os carros durante as 24h de Daytona.

Em LMP3, Cameron Shields conquistou o tempo mais rápido com uma volta em 1:42.182s, no #26 da Muehlner Motorsports America. Esta foi a melhor volta de Nico Pino de 1:42.468 no No. 38 Performance Tech Motorsports Ligier JS P320.

Alexandre Imperatori foi o mais rápido nos GTD Pro, com o tempo de 1:46.136s aos comandos do Porsche 911 GT3 R #2. Foi 0,063 segundos mais rápido do que o Porsche #9 da Pfaff Motorsports de Mathieu Jaminet, que acabou por ser o segundo mais rápido e o Mercedes-AMG GT3 #75 da SunEnergy1 Racing, com Kenny Habul aos comandos, foi o mais rápido entre os GTD (1:46.313s).

O Oreca LMP2 07 da Tower Motorsport, o carro que vai ser pilotado por Rui Andrade, vai partir de oitavo no pelotão dos LMP2 e o carro da equipa de João Barbosa, o Ligier JS P320 #33 da Sean Creech Motorsport, larga do sexto lugar entre os LMP3.

Resultados completos, aqui.

Foto: JB Photopress/José Bispo