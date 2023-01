IMSA, Roar: Acura voltam a liderar tabela de tempos; Albuquerque foi 2º | AutoSport

Foi novamente o Acura ARX-06 #60 da Meyer Shank Racing no topo da tabela de tempos no treino 2 do ‘Roar before the Rolex 24’, desta feita com a volta mais rápida realizada por Helio Castroneves, com o registo de 1:35.210s. Filipe Albuquerque foi o piloto mais rápido entre a tripulação do Acura #10 da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport (R. Taylor/F. Albuquerque/L. Deletraz/B. Hartley), ficando a 0.110s do tempo de Castroneves. Na realidade o piloto luso foi o primeiro a concluir uma volta no segundo 35, mantendo-se no topo da tabela de tempos quase até ao final da sessão, quando Castroneves bateu o tempo anterior de 1:35.320s.

Para já, realizadas duas das cinco sessões de treinos, a Acura tem estado mais rápida do que os restantes protótipos da classe GTP. Scott Dixon foi o terceiro piloto mais rápido do treino entre os GTP, aos comandos do Cadillac V-LMDh #01 da Chip Ganassi Cadillac Racing, tendo ficado a 0.375s do tempo de Castroneves.

O carro mais rápido entre os LMP2 foi Oreca #11 da TDS Racing com Mikkel Jensen ao volante (1:38.730s), enquanto nos LMP3 foi o Ligier JS P320 Nissan #36 da Andretti Autosport pilotado por Gabby Chaves (1:42.926s). João Barbosa voltou a colocar o carro #33 da Sean Creech Motorsport entre os mais rápidos da classe, ficando com o segundo tempo mais rápido da sessão, a 0.449s do melhor registo. Sebastian Alvarez, companheiro de equipa de Guilherme Oliveira no Ligier #40 da MRS GT-Racing estabeleceu o 9º tempo nesta classe.

O Mercedes-AMG GT3 Evo #75 da SunEnergy1 Racing com Fabian Schiller atrás do volante foi o concorrente de GT’s mais rápido, registando 1:47.020s como tempo mais rápido entre os GTD, 0.020 segundos mais rápido do que o Lexus RC F GT3 #14 da Vasser Sullivan de Ben Barnicoat em GTD Pro.

Faltam realizarem-se três sessões de treinos, que ficarão concluídas hoje, incluindo o treino noturno, com a qualificação a ter lugar amanhã às 18h25.

Sábado, 21 de janeiro

Treino 3, 16h15

Treino 4, 20h10

Treino 5, 23h30

Domingo, 22 de janeiro

Qualificação, 18h25

Foto: Jake Galstad/LAT Images