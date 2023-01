IMSA, ROAR: Acura da Meyer Shank Racing foi o mais rápido no treino 1 | AutoSport

O novo Acura ARX-06 foi o carro mais rápido da primeira sessão de treinos livres do ‘Roar Before Rolex 24’ em Daytona. O carro #60 com Colin Braun ao volante bateu a concorrência no final dos primeiros 90 minutos do fim de semana que antecede a prova de resistência inaugural do Weathertech Sportscar Championship da IMSA, com o registo de 1:35.635s, batendo por 0.141s o tempo do Porsche 963 #7 da Porsche Penske Motorsports. O Acura ARX-06 #10 da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport, com Filipe Albuquerque na tripulação, conquistou o terceiro melhor tempo da sessão, com Ricky Taylor ao volante do LMDh da equipa, ficando a 0.168s do tempo de Braun.

Philipp Eng, aos comandos do BMW M Hybrid V8 #64 da BMW M Team RLL, foi o primeiro a registar o melhor tempo (1:41.533s) entre os concorrentes da classe principal GTP, mas foi pouco depois batido pelo Acura #60 (1:37.694s). Ainda antes do final da primeira meia hora decorrida na sessão, Eng voltou para o topo da tabela de tempos, tendo melhorado o seu registo em voltas consecutivas, até chegar ao tempo de 1:36.283s. Matt Campbell no Porsche #7 entrou em ação e reclamou para si a liderança da tabela de tempos, sendo o primeiro a entrar no segundo 35 (1:35.776s), até que depois dos 56 minutos de treino, Colin Braun estabeleceu o tempo final em 1:35.635s.

Entre os GTP, os três Cadillac V-LMDh ficaram no fundo da tabela de tempos entre os nove concorrentes da classe, com #31 da Action Express a completar apenas quatro voltas, com Pipo Derani ao volante e sem estabelecer um registo. Na frente destes ficaram, o BMW M Hybrid V8 #25 (C. De Phillippi/N. Yelloly/S. van der Linde/C. Herta) no quarto posto, seguindo-se o Porsche 963 #6 (M. Jaminet/N. Tandy/D. Camero) e o BMW M Hybrid V8 #24 (P. Eng/A. Farfus/M. Wittmann/C. Herta).

Nos LMP2 foi o Oreca 07 Gibson #52 da PR1/Mathiasen Motorsports, com Alex Quinn ao volante, que registou o melhor tempo em 1:39.167s, enquanto Cameron Shields foi o mais rápido em LMP3 no Ligier JS P320 Nissan #38 da Performance Tech Motorsports. João Barbosa foi o piloto mais rápido no Ligier #33 da Sean Creech Motorsport, ficando com o segundo melhor tempo da sessão, a 0.325s do registo de Shields. Sebastian Alvarez, companheiro de equipa de Guilherme Oliveira no Ligier #40 da MRS GT-Racing estabeleceu o 8º tempo nesta classe.

Entre os GT’s, três Aston Martin Vantage GT3 foram os mais rápidos desta primeira sessão de treinos. O #44 da Magnus Racing com Andy Lally completou o melhor registo 1:47.004s, em GTD, 0,060 segundos mais rápido do que o #23 da The Heart of Racing de Ross Gunn em GTD Pro. Owen Trinkler foi o segundo piloto mais rápido nos GTD Pro com o carro #64 da TGM/TF Sport Aston.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: Richard Dole/LAT Images