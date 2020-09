IMSA, Road Atlanta: Albuquerque lidera 1º treino e Barbosa 2º. Parente 5º nos GTD

Filipe Albuquerque/Felipe Nasr/Pipo Derani foram os mais rápidos no treino livre em Road Atlanta, em mais um ronda do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Albuquerque fez a volta mais rápida no Cadillac DPi #31 da Whelen Engineering Racing, com um tempo de 1:09.743s.

Na segunda posição ficou o Cadillac DPi #5 da Mustang Sampling Racing / JDC-Miller MotorSports de João Barbosa/Sébastien Bourdais/Tristan Vautier. Bourdais ficou a 0.389s do tempo mais rápido.

Nos GTD, Alvaro Parente/Misha Goikhberg/ Trent Hindman no #57 Acura NSX GT3 da Heinricher Racing w/MSR Curb-Agajanian foram os quintos mais rápidos, a 0.468s do #44 Lamborghini Huracan GT3 pilotado por J. Potter / A. Lally / S. Pumpelly, que fez um tempo de 1:20.538s.

Nos LMP2, o mais rápido foi o Oreca LMP2 07 #18 da Era Motorsport pilotado por D. Merriman /K. Tilley/C. Braun, com um tempo de 1:10.910s. Já nos GTLM, o mais rápido foi o Porsche 911 RSR #912 do Porsche GT Team pilotado por E. Bamber / L. Vanthoor, com um tempo de 1:17.552s.