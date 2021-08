IMSA Road America, TL1: Harry Tincknell lidera sessão molhada, Filipe Albuquerque segundo | AutoSport

O primeiro ensaio para a sétima ronda do IMSA começou de forma atribulada. A chuva caiu com força sobre o traçado de Road America, palco deste fim de semana, obrigando ao adiamento da sessão (uma hora mais tarde que o previsto), encurtada também pelas condições climatéricas inclementes que se fizeram sentir.

O Mazda RT24-P #55 liderou a sessão de 30 minutos com o registo de 2:09.769, superando o líder do campeonato DPi Filipe Albuquerque por 0,399 segundos. Kevin Magnussen foi, entretanto, o terceiro mais rápido no Cadillac DPi-V.R. #01 da Chip Ganassi Racing.

O Oreca 07 Gibson #52 da PR1/Mathiasen Motorsports de Mikkel Jensen liderou LMP2, enquanto Oliver Askew colocou o Ligier JS P320 Nissan da Andretti Autosport no topo da tabela de tempo em LMP3.

Laurens Vanthoor foi o mais rápido nos GTD no Porsche 911 GT3 R da Pfaff Motorsports, mais rápido do que o melhor GTLM, o Chevrolet Corvette C8.R #3 de Antonio Garcia.

Horário para o fim de semana:

Sábado – 7 de agosto

TL2 – 15:55

Qualificação – 20:50

Domingo – 8 e agosto

Corrida – 20:40