IMSA, Road America, Filipe Albuquerque: “Tínhamos carro para vencer” | AutoSport

Não foi o resultado desejado, mas pelo menos permitiu regressar à liderança do campeonato. Filipe Albuquerque e Ricky Taylor terminaram a corrida em Road America no pódio.

Uma boa operação em termos de campeonato que permitiu à dupla da Wayne Taylor Racing gerir a corrida sem correr demasiados riscos: “Tínhamos carro para vencer, aliás, fiz a volta mais rápida da corrida e logo aí se percebe o quão competitivos estávamos. Mas tivemos alguns problemas que nos levaram a ser mais cautelosos, nomeadamente com pneus frios e mais tarde com a suspensão. Mas mesmo assim, não cometemos qualquer erro, levámos o carro até ao final sem problemas de maior e a partir do momento em que percebemos que os nossos mais diretos rivais estavam atrás de nós, decidimos agarrar o terceiro lugar”, começou por referir.

A liderança do Campeonato, quando faltam disputar duas corridas para o final, é importante, mas não determinante: “É um conforto e uma motivação estar nesta posição, mas sabemos que neste campeonato todas as corridas são imprevisíveis. Por isso, temos de continuar a trabalhar e a garantir que vimos os nossos rivais pelos espelhos retrovisores”, continuou. “Vencer o campeonato é o principal objetivo, e apesar de estarmos na liderança da tabela, fruto de alguma consistência, ainda não ganhámos corridas. E piloto que é piloto gosta de vitórias em prova. Quem sabe, estas duas jornadas não nos dão esse prazer”, rematou.



A próxima jornada do IMSA acontece de 15 a 17 de setembro em Indianapolis.