IMSA, Road América: Filipe Albuquerque larga de sétimo

As corridas do IMSA têm transmissão em direto na SportTV 4, pelo que pode ser acompanhar a partir das 19.10h de hoje.

O resultado não espelha as ambições de Albuquerque, mas que traduzem alguns ajustes feitos pelo organizador do campeonato em termos de ‘balance of performance’ : “Fiz o que tinha de fazer nos cronometrados. Arriscámos no ‘set-up’ e até funcionou bastante bem, mas infelizmente não dava para mais e isso espelha os ajustes que foram feitos pelo IMSA aos Cadillac e que foram penalizadores para todos nós em termos de performance. Apesar de não entender este ajuste, temos de trabalhar com ele e fazer o que está ao nosso alcance. E este foi o resultado”, começou por explicar.

A sétima jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA) acontece este fim-de-semana em Road America com o piloro Filipe Albuquerque em competição. Depois das habituais sessões de treinos livres, teve lugar o treino cronometrado que ditou a sétima posição da grelha para o piloto português e para o seu companheiro de equipa, Ricky Taylor.

