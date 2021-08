IMSA Road America, Filipe Albuquerque: “A estratégia terá um papel importante” | AutoSport

Dentro de instantes, Filipe Albuquerque vai estar em pista para a corrida do IMSA em Road America. O Acura #10 do piloto português vai largar do segundo lugar da grelha de partida, depois de uma qualificação à chuva de Ricy Taylor.

A meteorologia tem estado incerta pelo que poderemos ter surpresas nesta prova, como explicou Albuquerque:

“Foi uma boa qualificação do Ricky à chuva. Apesar de não termos sido os mais rápidos, ficámos à frente do nossos rivais nas contas do campeonato, o que é bom. No entanto para a corrida tudo poderá acontecer. As condições atmosféricas estão incertas pelo que a estratégia terá um papel importante pois tanto podemos ter chuva como piso seco. Vai ser uma corrida muito interessante, disso não há dúvida”, começou por referir Filipe Albuquerque.

Independentemente das condições em que se realize a prova, o objetivo dos pilotos da Wayne Taylor Racing é muito claro: “Vencer. Faça chuva ou faça sol, o nosso objetivo é subir ao lugar mais alto do pódio. Queremos cimentar a primeira posição nas contas do campeonato. Não será tarefa fácil, estamos todos com muito bom andamento, mas acreditamos que conseguimos”, disse o piloto de Coimbra confiante quanto a um bom resultado.