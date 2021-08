IMSA, Road America: Felipe Nasr faz a pole, #10 em segundo | AutoSport

Foi uma sessão de qualificação intensa e difícil para os pilotos em Road America. A chuva voltou a complicar a vida das equipas e o final da sessão ficou marcada por várias saídas de pista.

Nos DPi a pole foi para Felipe Nasr, no Cadillac #31 da AXR, com o brasileiro a fazer o tempo de 2:07.919, 0.758 seg. mais rápido de Ricky Taylor, colega de equipa de Filipe Albuquerque, que assim assegurou a primeira linha para o arranque da corrida. Seguiram-se Oliver Jarvis (Mazda) e Kevin Magnussen( Chip Ganassi) a fechar o top 5 na classe rainha.

Em LMP2 foi o Oreca #52 da PR1 Mathiasen Motorsports, pilotado por Ben Keating a fazer o melhor tempo (2:18.511). EM LMP3 foi o Ligier #38 da Performance Tech Motorsports pilotado por Dan Goldburg a ser a referência (2:19.106), numa altura em que a pista estava mais seca, isto antes dos DPi e LMP2 entrarem em pista.

O início da sessão foi ainda com pista seca, mas os GTD (pilotados pelos pilotos bronze) tiveram apenas 8 minutos de pista seca, com a chuva a começar a cair e a complicar as contas. Aaron Telitz, no Lexus da Vasser Sullivan, foi o mais rápido na primeira parte da qualificação dos GTD ficando com a pole para amanhã ( 2:07.195). Laurens Vanthoor, no Porsche da Pfaff Motorsports, foi o mais rápido na segunda parte da sessão para os GTD, conquistando os pontos atribuídos nesta fase da qualificação, enquanto que nos GTLM foi Jordan Taylor, no Corvette #4 a fazer o melhor tempo e a ficar com a pole (2:20.979).

