IMSA, Road America: Cadillac #31 vence em tarde de azar para Filipe Albuquerque | AutoSport

Felipe Nasr e Pipo Derani venceram a corrida em Road America, sétima ronda do IMSA. A dupla do Cadillac #31 da Action Express viu a vitória ser ameaçada durante a segunda metade da corrida, mas o ritmo superior e a estratégia adequada ditaram a vitória para o duo brasileiro. Para Filipe Albuquerque foi uma tarde de azar, perdendo um pódio que estava praticamente garantido.

A corrida começou com Nasr a segurar a liderança com a pressão forte de Ricky Taylor no Acura #10 da Wayne Taylor Racing, com ambos a saírem de pista ligeiramente na curva 1. Quem teve um mau arranque foi Kevin Magnussen no Cadillac #01 da Chip Ganassi, que caiu para o fim do pelotão dos DPi, com o Acura #60 da Meyer Shank Racing, com Olivier Pla ao volante, a ganhar lugares, tentando aproximar-se do Mazda #55 de Oliver Jarvis, que seguia em terceiro.

O Lexus #14 ( A. Telitz / J. Hawksworth)que largou da pole começou mal com uma penalização por desrespeito do procedimento de largada caindo para o fim do pelotão, com o BMW #96 a ficar com a liderança da corrida. Em LMP3 o #36 da Andretti Autosport (J. Andretti / O. Askew) liderava, seguido do #74 da Riley Motorsports (G. Robinson / F. Fraga) e nos GTLM os Corvette afastaram-se do Porsche logo nas primeiras voltas.

A primeira situação de Full Course Caution (FCC) aconteceu vinte minutos depois da largada, com dois LMP3 a desentenderem-se em pista, com uma das máquinas a ficar parada o que motivou a interrupção, com algumas equipas já a tentarem jogadas estratégicas.

O recomeço não trouxe novidades, mas vinte minutos depois nova breve interrupção, devido a um incidente entre Magnussen no #01 e um GTD, que evitou por pouco um embate violento contra as proteções da pista. Não foi uma corrida boa para Magnussen que voltou a fazer uma manobra semelhante que atirou o Cadillac #5 de Tristan Vautier para fora de pista, sem consequência. O #01 estava a fazer uma corrida recheada de incidentes e com um ritmo longe de igualar os homens da frente que nesta fase era o Cadillac #31 (Nasr), o Acura #10 (Taylor) e o Mazda #55 (Jarvis).

No entanto, quando chegamos a meio da corrida vimos a jogada estratégica da Meyer Shank Racing, que entrou mais cedo nas boxes, quando faltavam 45 minutos para o fim da corrida, o que daria a liderança na pista, mas com os stints dos DPi a serem de pouco menos de 40 minutos, a equipa do #60 apostava tudo num FCC ou na chegada da chuva que foi muito falada durante a corrida mas que até meio da prova não tinha aparecido.

O último ciclo de paragens nas boxes ficou concluído e com as trocas de pilotos tínhamos então o Acura #60, com Dane Cameron ao volante, na frente seguido do Cadillac #31 (Pipo Derani), do Acura #10 (Filipe Albuquerque), o Mazda #55 (Harry Tincknell), o Cadillac #01 de Renger Van der Zande e Cadillac #5 de Loic Duval. Cameron estava na frente com alguma distância enquanto Derani liderava o trio composto por ele próprio, Albuquerque e Tincknell, que pressionava muito o português, numa das lutas mais animadas da tarde.

Mas foi infelizmente num desses duelos que a tarde terminou mal para o piloto de Coimbra. Na defesa da sua posição, Albuquerque não evitou um toque ligeiro no Mazda #55 que danificou o pneu traseiro esquerdo, no que se transformou num furo lento, que obrigou o #10 a regressar às boxes quando faltavam pouco mais de 20 minutos para o fim da prova, deitando por terra o esforço da WTR, que nunca venceu nesta pista.

Na frente tudo estava à espera para ver de Cameron iria fazer o milagre de levar o Acura #60 até ao fim, mas a três minutos da bandeira de xadrez sem chuva e sem FCC que o ajudassem, o piloto teve que entrar para um curto reabastecimento, com a aposta da equipa a não resultar. Com isto, Derani voltou a liderança e venceu a corrida, seguido de Tincknell no Mazda e de Van Der Zande, que apesar dos erros que também cometeu, conseguiu terminar no pódio. Albuquerque terminou a corrida em quarto, passando na última volta o #60, não ficando claro se terá sido uma ordem da Honda para minimizar as perdas da dupla da WTR que assim perdeu vinte pontos para a dupla do #31, liderando o campeonato por pouco mais de 40 pontos de vantagem.

Em LMP2 a vitória foi para o Oreca #18 de Ryan Dalziel e Dwight Merriman da Era Motorsport. Apesar do #52 da PR1/Mathiasen Motorsports (B. Keating / M. Jensen), ter largado da pole e liderado a primeira metade, em luta com o #11 da WIN Autosport (S. Thomas / T. Nunez), Dalziel fez uma segunda metade de corrida espantosa e levou a sua máquina até a liderança de onde nunca mais saiu, seguido do #8 da Tower Motorsport ( Tower Motorsport) e do #52 a fechar o pódio.

A CORE autosport, venceu LMP3, quebrando a série de três vitórias da Riley Motorsports. Colin Braun, colega de Jon Bennett, levou a equipa do Ligier JS P320 Nissan #54a uma vitória de 22,243 segundos sobre a # 38 da Performance Tech Motorsports de Rasmus Lindh, que terminou em segundo lugar com o seu colega Dan Goldburg.

Em GTLM foi uma vitória pautada pela estratégia e pela poupança de combustível. Se os Corvette começaram melhor, o #4 (T. Milner / N. Tandy) ficou fora da luta com um Drive Through por infração na sua paragem nas boxes (rodas moveram-se quando o carro estava no ar). Sobravam assim o Corvette #3 ( A. Garcia / J. Taylor) e o Porsche #79 (C. MacNeil / M. Campbell), que usou uma estratégia ousada de parar mais cedo e fazer um último stint longo. Matt Campbell poupou combustível como pôde e chegou ao fim em primeiro graças a isso, numa estratégia arrojada, brilhantemente executada pelo piloto do Porsche.

Em GTD o detentor da pole caiu para último logo no arranque e a primeira situação de FCC permitiu a subira do #9 (Z. Robichon / L. Vanthoor) da Pfaff Motorsports ao topo da tabela, de onde nunca mais saiu até ao fim da prova. No pódio teve a companhia do BMW #96 da Turner Motorsport ( B. Auberlen / R. Foley) e do Porsche #16 da Wright Motorsports ( T. Hindman / P. Long).

A próxima ronda do IMSA decorre no fim de semana de 12 de Setembro em Laguna Seca.

Foto: Peter Burke