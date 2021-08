IMSA, Road America: #10 de Filipe Albuquerque na frente do segundo treino | AutoSport

Ricky Taylor colocou o nº 10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 no topo da tabela de tempo na segunda sessão de treino do fim-de-semana na Road America, a primeira com a duração completa, depois da sessão encurtada de ontem.

Taylor, colega de Filipe Albuquerque, foi o único piloto a baixar do segundo 50 em pista seca, rodando em 1:49.752 na sua última volta na sessão. Foi 0,659 segundos mais rápido do que Cadillac DPi-V.R #31 da AXR, com Felipe Nasr ao volante, sendo Tristan Vautier terceiro no Cadillac #5 da JDC-Miller Motorsports .O Mazda RT24-P #55 e Cadillac #01 da Chip Ganassi Racing completaram o top 5.

Mikkel Jensen foi o mais rápido em LMP2 no # 52 da PR1/Mathiasen Motorsports (Oreca 07 Gibson), o #36 da Andretti Autosport (Ligier JS P320 Nissan), de Oliver Aksew, voltou a ser a referência nos LMP3. Em GT Le Mans o # 79 da WeatherTech Racing (Porsche 911 RSR-19) de Matt Campbell, foi mais rápido que os Chevrolet Corvette C8.Rs na sessão. Aaron Telitz, entretanto, liderou em GTD pela Vasser Sullivan Racing (Lexus RC F GT3 nº 14).

A qualificação está agendada para as 20:50.