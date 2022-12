IMSA reduz performance dos LMP2 | AutoSport

Os carros da classe LMP2 vão sofrer uma redução de potência, aumento de peso e paragens mais demoradas nas boxes para o Roar Before the Rolex 24, o grande teste para pilotos e equipas antes das 24 Horas de Daytona.

Com a estreia da nova classe rainha do Sportscar Championship, a GTP, a IMSA decidiu alterar as especificações técnicas do pelotão dos LMP2, reduzindo desta forma a performance destes protótipos e aumentando a diferença para os LMDh que compõem a nova classe.

As alterações passam por definir em 35mm o restritor de ar do motor dos Oreca 07, assim como um aumento de 10 kg de peso mínimo (de 940 para 950 kg), um aumento de 6 segundos no tempo de paragem obrigatório (de 34 para 40 segundos), além da IMSA ter apresentado duas opções de configuração aerodinâmica diferentes, já testadas nos dois testes coletivos realizados.

A IMSA não confirmou ainda se a redução na performance dos LMP2 se mantém nas provas após Daytona, prevendo-se que essa decisão surja depois de confirmadas em pista as alterações.

Foto: Chris Owens