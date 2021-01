IMSA: Provavelmente a melhor decoração do ano

Falta pouco para o arranque da época do IMSA com o ROAR Before the 24, teste que antecede as 24h de Daytona. A ERA Motorsport mostrou a sua decoração, que merece destaque.

As 24h de Daytona verão o regresso da Era Motorsport ao IMSA , o que será celebrado através de uma decoração inspirada num desenho de um jovem fã de Ontário, Canadá. Owen, de seis anos, que é um fã de corridas, bateu as inscrições de todo o mundo e a sua decoração estará no nº 18 para o evento de abertura da temporada.

O concurso para fazer a decoração começou no início de 2020, quando os fãs foram originalmente convidados a submeter decorações para o final da época Petit Le Mans em Outubro. Os planos e os horários das corridas mudaram à medida que a COVID se espalhou, e a notícia do concurso cresceu à medida que os países de todo o mundo fecharam, resultando em mais tempo para os fãs passarem mais tempo em casa e online.

O pequeno Owen enviou a sua versão, depois do seu pai ter visto o concurso. Agora poderá ver a sua decoração no carro da equipa.