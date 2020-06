IMSA: Privados querem adiamento dos LMDh

A crise da Covid-19 afeta toda a industria automóvel pelos que os privados que competem no IMSA preferiam que a introdução dos novos regulamentos fosse adiada.

Com a crise que agora afeta o mundo do automobilismo, as marcas podem ter poucas vontade de investir e os privados têm receios quanto ao futuro a curto prazo. Assim, o investimento em novas máquinas, com maior exigência técnica, implica um custo extra que nem todos estarão dispostos a fazer.

O co-proprietário da JDC-Miller Motorsports (equipa onde corre João Barbosa), John Church, que atualmente possui dois Cadillac DPi-V.Rs na classe superior do WeatherTech Championship, acredita que um adiamento para 2023 seria “sensato” , devido ao clima atual.

“Neste ponto, sim, eu seria a favor de um adiamento de um ano”, disse Church ao Sportscar365. “Tenho receio que ainda não tenhamos visto o pior deste ano. Acho que haverá uma crise muito grande em 2020 que durará um ano ou mais. Acho que o mais sensato agora é adiar as coisas por um ano. Mas é uma daquelas coisas que devemos ver o que o mercado exige. Se houver fabricantes alinhados com muito dinheiro para gastar e todos estiverem dispostos a fazê-lo, com certeza devemos avançar.”

“Certamente que não parece ser o caso para já. Também não conheço os negócios deles. Vemos o que vemos e é difícil saber com certeza “.

O proprietário da DragonSpeed ​​Elton Julian, é também da mesma opinião:

“Estou a pressionar a IndyCar a adiar também e a Fórmula 1 está a adiar os regulamentos. Para quê apressar as coisas? Mesmo que haja algumas corridas este ano e façamos o máximo possível, acho que 2020 será um ano como nunca aconteceu. Todos os projetos [para LMDh] foram atrasados ​​e ninguém tem regras. Eu acho que é sensato, mas, novamente, eu não lidero os fabricantes”.

Certamente é um cenário que por um lado faz sentido, por outro talvez não agrade muito ao WEC, que neste forma atual tem pouco interesse. Mais um ano com este conjunto de regulamentos não seria certamente benéfico, mas do lado do IMSA, manter tudo com a fórmula atual faz sentido e seria a melhor opção.