IMSA prepara teste em dezembro com mais 30 carros inscritos | AutoSport

A corrente temporada do WeatherTech SportsCar da IMSA só termina dentro de duas semanas, mas já se prepara o próximo ano. A IMSA deu a saber que muitas equipas estão a planear participar no teste sancionado que se realiza entre os dias 6 a 9 de dezembro no Daytona International Speedway, não estando aberto ao público.

Estão mais 30 carros já registados para o teste, que acontece depois de terminada esta temporada e antes do ‘Roar Before the Rolex 24’, o teste que prepara a primeira prova do ano, as 24 Horas de Daytona.

Para além do tempo para o teste, a IMSA vai introduzir sessões específicas em pista para avaliar o desempenho de todos os carros que irão correr nas quatro classes de competição – Grand Touring Prototype (GTP), Le Mans Prototype 2 (LMP2), GT Daytona Pro (GTD PRO) e GT Daytona (GTD) – em 2024.

O primeiro dia de testes será exclusivamente para as duas classes de protótipos, uma vez que os carros GTP – os LMP2 esperam um aumento de inscritos em 2024, uma vez que o campeonato muda para uma estrutura de quatro classes – estando previstas duas sessões de três horas e meia. O segundo dia do teste será aberto às quatro classes para testes gerais, com duas sessões diurnas e uma sessão noturna de três horas. Os últimos dois dias do teste estão reservados para as duas classes GT, com vários fabricantes a introduzirem novos modelos ou atualizações aos modelos atuais. Além disso, o teste de Daytona permitirá que as equipas das categorias GTD PRO e GTD se familiarizem com os novos pneus Michelin Pilot Sport Pro, que serão utilizados por todos os concorrentes a partir de 2024.

Foto: Jake Galstad