IMSA: Porsche anuncia fim da participação nos GTLM

Mais uma má notícia para o automobilismo. A Porsche irá terminar o programa do IMSA no final da época.

A Covid-19 continua a fazer-se sentir de forma intensa no mundo do autombilismo. A Porsche anunciou hoje o fim do seu programa GTLM no IMSA, que estará em pista até ao final desta época. Cortes nas despesas estarão na origem desta decisão. O interesse nos LMDh também deverá ter pesado e o interesse na nova categoria do endurance terá retirado força ao projeto GTLM que, mesmo sem esta crise, deveria terminar, caso a marca apostasse nos novos protótipos.

“A decisão de interromper o envolvimento de fábrica na série IMSA não foi fácil para nós”, disse o chefe da Porsche Motorsport Fritz Enzinger. “Tendo em vista a atual situação corporativa, com a pandemia de coronavírus, é lógico que a Porsche Motorsport contribua para lidar com as consequências económicas. Discutimos abertamente a nossa saída com todos os envolvidos. Neste momento, gostaríamos de agradecer sinceramente a Jim France e aos colegas do IMSA pela sua compreensão. A Porsche pertence às corridas de resistência. Vamos trabalhar duro para garantir que este seja apenas um Auf Wiedersehen temporário. ”

“Para nós, desportistas, estes finais são sempre dolorosos ”, disse Pascal Zurlinden, diretor Porsche Motorsport. “Para a nossa equipa CORE autosport e todos os envolvidos, lamento não termos conseguido tomar essa decisão com mais tempo. Ao mesmo tempo, gostaria de agradecer a todos os afetados por lidar de forma profissional com esta situação.”

Assim, poderemos ter potencialmente apenas dois fabricantes na classe no próximo ano, caso a BMW opte por continuar com seu programa M8 GTE ao lado do Chevrolet Corvette C8.Rs. Uma das classes mais interessantes e renhidas da competição começa assim a desaparecer.