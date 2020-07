IMSA: Pole position para o Acura #7. Barbosa (DPi) e Parente (GTD) sétimos

A pole position para a corrida de IMSA WeatherTech 240 em Daytona ficou para o Acura #7 de Helio Castroneves e R.Tayler, com um tempo de 1:34.390s. Segunda posição para o Mazda #77 de O.Jarvis e T.Nunez a 0.032s

Nas cores portuguesas, João Barbosa e Sebastian Bourdais levaram o #5 até à sétima posição, com um melhor tempo de 1:35.737s, ou seja, a 1.347s do melhor tempo.

Na categoria GTD, C. Fergus / P. Holton no #76 McLaren 720S GT3 conquistaram a pole position, com um tempo de 1:47.015s. Álvaro Parente e o Acura NSX GT3 ficaram com a sétima posição na categoria, a 0.784s da frente.

Na categoria GTLM, o Chevrolet Corvette C8.R #4 de O. Gavin / T. Milner conquistou a pole position com um tempo de 1:42.251s.