IMSA: Pole position para Filipe Albuquerque em Watkins Glen | AutoSport

Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa na Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor e Alexander Rossi vão largar para as 6h de Watkins Glen da melhor posição da grelha de partida, a ‘pole position’. Um resultado importante tendo em conta que os pilotos do Acura #10 pretendem lutar pela vitória e consolidar a primeira posição nas contas do Campeonato Norte Americano de Resistência.

Filiep Albuquerque sabe que numa corrida de seis horas a posição na grelha pode não ser determinante, no entanto: “A ‘pole’ dá-nos pontos importantes para o Campeonato. E no final todos os pontos contam e podem fazer a diferença. Por isso este resultado foi bastante importante para além de nos demonstrar que temos andamento para a vitória, que é o nosso objectivo”, começou por explicar.

Num circuito que assenta como uma luva no Acura, Filipe Albuquerque está muito confiante no resultado final: “O nosso optimismo tem de estar redobrado nas pistas onde sabemos que podemos explorar ao máximo o nosso carro. Nada é garantido pois há muitos factores em jogo, mas que estamos no caminho certo, não há dúvida. Por isso vamos entrar em pista com a vitória na mente”, concluiu.

A corrida terá lugar, amanhã, Domingo pelas 15.40h, hora portuguesa e pode ser acompanhada em imsa.com