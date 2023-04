IMSA, ‘Pole Position’ para Filipe Albuquerque em Long Beach | AutoSport

Filipe Albuquerque esteve ao seu melhor nível na sessão de qualificação para a terceira prova do Campeonato Norte Americano de Resistência. O piloto português arrecadou a ‘pole position’ com mais de meio segundo de vantagem para o segundo classificado. Um resultado que espelha bem a performance do carro e do piloto português numa pista citadina e tradicionalmente complicada.

No final da sessão, Filipe não escondia a satisfação: “Parte do trabalho está feito. Este resultado mostra que temos um carro muito bom e que estamos preparados para enfrentar as exigências de uma corrida ‘sprint’. A minha volta foi perfeita, o carro estava exímio e o resultado está à vista”, começou por dizer.

No entanto, falta a parte mais importante, a corrida, aquela que pode colocar Albuquerque e Ricky Taylor novamente na frente do Campeonato: “Desde o início que o nosso objectivo é chegar à vitória, mas depois deste resultado, se tudo correr dentro da normalidade sem incidentes, é um resultado muito assertivo. Estou desejoso de entrar em pista e no final subir ao lugar mais alto do pódio. As corridas do IMSA são sempre imprevisíveis e é isso que as torna tão aliciantes”, concluiu.

A corrida será a mais curta da temporada com apenas 100 minutos, o que vai exigir a pilotos e equipas darem o tudo por tudo sem terem grande margem de manobra. Numa corrida desta natureza, num circuito citadino, os erros pagam-se caro. Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e a Wayne Taylor Racing está preparada para o desafio que arranca esta noite pelas 22h e pode ser acompanhado em imsa.tv.com