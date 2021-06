IMSA, Pódio para Filipe Albuquerque em Watkins Glen | AutoSport

Filipe Albuquerque terminou a quinta corrida do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA) no terceiro lugar do pódio. Um bom resultado que apesar de não espelhar as ambições do piloto português e dos seus companheiros de equipa, é importante em termos de campeonato, já que mantêm a liderança da tabela.

Depois da ‘pole position’ conseguida ontem os pilotos do Acura #10 não estavam à espera das dificuldades que encontraram em prova: “Foi uma corrida muito dura para nós. Apesar de sairmos do primeiro lugar acabámos por nos confrontar com um carro menos competitivo do que gostaríamos. O Acura fugia muito de traseira e foram seis horas de luta. Durante o meu ‘stint’ consegui recuperar até terceiro, mas não dava para mais. Temos de aceitar este resultado porque, apesar de tudo, somamos pontos importantes para o Campeonato. Não foi o resultado que idealizámos mas foi o resultado possível”, começou por explicar Filipe Albuquerque.

Concluída esta prova, a próxima acontece em poucos dias, já que o circuito de Watkins Glen volta a receber mais uma jornada, na próxima sexta-feira dia 2 de Julho: “Não há tempo a perder. Temos de analisar tudo o que aconteceu hoje para prepararmos a corrida de sexta-feira, que será de somente 2h40m. O terceiro lugar de hoje não nos tira o foco da vitória”, concluiu o piloto de Coimbra.