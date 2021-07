IMSA: Pódio para Albuquerque, na vitória de Derani e Nasr | AutoSport

Demorou quase um ano, mas Pipo Derani e Felipe Nasr voltaram às vitórias no IMSA. Numa corrida marcada pela paragem forçada devido às condições climatéricas que se viveram no redor do circuito de Watkins Glen, a dupla brasileira da Whelen Engineering Racing no Cadillac #31, levou a melhor sobre o Cadillac #01 e o Acura #10, de Felipe Albuquerque, com uma estratégia de paragens diferente da concorrência.

No início da corrida o #10 conseguiu manter a liderança, com o #55 a subir uma posição, ao ultrapassar o Axura #60. Estes 3 primeiros classificados ficaram nas mesmas posições até ao fim de 40 minutos de corrida, quando Ricky Taylor parou para ser substituído por Filipe Albuquerque aos comandos do Acura #10. O Mazda #55 seguiu o líder, com poucos segundos de desvantagem, na paragem. Os dois carros saíram nas mesmas posições com que tinham entrado, no entanto, Pipo Derani, no Cadillac #31, seguia com outra estratégia de paragens e ultrapassou Albuquerque com alguns toques à mistura.

Ao fim de 40 minutos de corrida, o líder era outro. Poucas voltas volvidas, o Mazda #55 com Harry Tincknell, aproveitou o muito tráfego à frente de Albuquerque e conseguiu ultrapassar o português, que ainda seguiu na traseira do carro adversário, mas devido aos carros mais lentos de outras categorias, foi obrigado a deixar o #55 seguir.

A cerca de 1h45 para o fim, devido a um problema com um GTD, surgiu um Full Course Yellow, com Pipo Derani a parar nas boxes, para trocar com Felipe Nasr, antes deste período. A chuva também começou a cair durante este período de FCY em algumas zonas do circuito, quando o Mazda #55 era líder, o Acura #10 com Albuquerque ao volante, era 2º e Kevin Magnussen no Cadillac #01 era o terceiro. Nasr no Cadillac #31 era quarto e Dane Cameron no Acura #60 fechava o top 5.

Pouco depois, as bandeiras vermelhas foram mostradas devido ao clima extremo. Faltavam 1h36m para o fim da corrida e o relógio continuava em contagem decrescente, mesmo com a prova parada.

O regresso dos carros à pista deu-se quando faltavam 49 minutos para o fim da corrida, primeiro com bandeiras amarelas em toda a pista e depois a regressar a competição, com a amostragem das bandeiras verdes, quando ainda tínhamos 36 minutos de prova.

Os DPi que lideravam, voltaram a parar e fruto da estratégia de uma paragem curta, Felipe Nasr (Cadillac #31) recuperou a liderança, com Oliver Jarvis no Mazda #55 a perder o contato com os primeiros, baixando do segundo lugar que ocupava para o sexto. Nasr conseguiu aumentar a distância para os adversários e manteve a liderança até ao fim da prova.

No segundo posto estava o Cadillac #1 de Renger Van der Zande e Kevin Magnussen. Filipe Albuquerque também perdeu a posição que tinha com a “dança” das paragens e teve de lutar pelo terceiro lugar com o Cadillac #5 de Tristan Vautier, que ocupou essa posição até ser ultrapassado pelo português, perto do final da corrida.

Nos LMP2, foi o Oreca #52 de B. Keating / M. Jensen a vencer, enquanto nos LMP3, o Ligier #74 de G. Robinson / F. Fraga levou a melhor na sua classe.

Sem surpresas, nos GTLM os dois Chevrolet Corvette C8.R ficaram na frente do único Porsche, com o #3 a levar novamente a melhor. O Lexus RC F GT3 #14 da Vasser Sullivan com A. Telitz / J. Hawksworth aos comandos, venceu a categoria GTD.

Todos os resultados, aqui.