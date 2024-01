IMSA: Pipo Derani conquistou a pole position para as 24H de Daytona | AutoSport

Terminou o ‘Roar before the Rolex 24’ do Weathertech Sportscar Championship da IMSA no Daytona International Speedway, com a conquista da pole position na classe rainha Grand Touring Prototype (GTP) por Pipo Derani, assegurando que o Cadillac V-Series.R nº 31 da Whelen Cadillac Racing que partilha com Jack Aitken e Tom Blomqvist irá arrancar na frente do pelotão na corrida das 24 Horas de Daytona da próxima semana.

Os protótipos da classe GTP foram os últimos a fazerem-se à pista, sem contar com o Porsche 963 nº5 da equipa privada Proton Competition, que ficou na sua garagem durante toda a sessão, depois de Neel Jani ter embatido nas barreiras de proteção do interior do traçado de Daytona no derradeiro treino, que antecedeu a qualificação dos GTD.

Depois de Tijmen van der Helm, no Porsche 963 nº85 da JDC-Miller MotorSports ter passado pela liderança da tabela de tempos, o seu registo foi rapidamente batido e alcançado um novo melhor recorde de qualificação entre os concorrentes da classe GTP. Connor De Phillippi assumiu a pole position provisória aos comandos do BMW M HybridV8 da BMW M Team RLL, com 1:33.022s, mas com os tempos a baixarem e diferenças tão curtas entre todo o pelotão, o piloto norte-americano não ficou na frente por muito tempo.

Os Cadillac V-Series.R assumiram a dianteira, com o nº 31 da Whelen Cadillac Racing com Pipo Derani ao volante a completar a sua volta em 1:32.656s, mantendo 0.071s de diferença para o nº01 de Sébastien Bourdais. À entrada dos últimos dois da sessão, Filipe Albuquerque tinha uma desvantagem de 0.691s no Acura ARX-06 nº10 da Wayne Taylor Racing with Andretti para Derani.

Sem que a concorrência conseguisse bater os tempos dos dois Cadillac, Pipo Derani manteve a liderança da tabela de tempos, alcançando a pole position para a mítica corrida da próxima semana, sabendo que ao lado do Cadillac nº31 vai arrancar o nº01.

Seguiram-se Felipe Nasr no Porsche 963 nº 7 da Porsche Penske Motorsport (+0.220s), Connor De Phillippi (+0.366s) e Louis Deletraz no primeiro Acura ARX-06 da Wayne Taylor Racing with Andretti com o número 40. Albuquerque alcançou o sexto posto, ficando atrás de si Nick Tandy (Porsche 963 nº6 da Porsche Penske Motorsport), Jesse Krohn (BMW M HybridV8 nº24 da BMW M Team RLL) e Tijmen van der Helm no LMDh alemão privado da JDC-Miller MotorSports.

As qualificações começaram pouco depois do final do treino derradeiro da classe GTP, com a decisão da pole position das classes das máquinas GT3, mas David Brule, piloto do Porsche 911GT3 R (992) da Kellymoss with Riley bateu ainda no início da qualificação dos GTD e GTD Pro, obrigando à suspensão da sessão por algum tempo, sem que qualquer tempo tivesse sido registado pelos concorrentes.

A sessão recomeçou com 7 minutos e 36 segundos para os pilotos tentarem a sua sorte para a ordenação da grelha das máquinas GT3. Sebastian Priaulx, no Porsche 911GT3 R (992) da AO Racing alcançou o registo mais rápido da sessão, assim como da categoria GTD Pro com o tempo de 1:44.382s, batendo por 0.080s Jack Hawksworth no Lexus RC FGT3 da VasserSullivan.

Enquanto Parker Thompson, também num Lexus RC FGT3 da VasserSullivan foi o mais rápido entre os concorrentes da GTD, com o tempo de 1:44.494s. Katherine Legge – Acura NSX GT3 da Gradient Racing – ainda passou pela liderança da tabela de tempos dos GTD, mas perdeu a possibilidade da pole position depois de Klaus Bachler, no Porsche 911GT3 R (992) da MDK Motorsports e de Parker Thompson terem alcançado tempos por volta mais rápidos.

Seguiram-se os concorrentes da classe LMP2, com George Kurtz no Oreca nº 04 da Crowdstrike Racing by APR a abrir a sessão com o tempo mais rápido (1:40.100s). No entanto, Ben Keating, aos comandos do Oreca nº 2 da United Autosports USA esteve sempre muito rápido e melhorou esse registo, passando a deter a liderança da tabela, com 1:36.501s. Nick Boulle, ao volante do Oreca nº 52 da Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports com uma diferença de 0.451s no segundo posto.

Com alguns erros de Keating no final da sessão, Boulle aproximou-se do seu registo, assim como Kurtz, no protótipo operado pela equipa lusa Algarve Pro Racing, mas acabou por ser o piloto do Oreca nº 2 da United Autosports USA a alcançar a pole position nesta classe.

No Ligier nº 33 da Sean Creech Motorsport esteve Lance Willsey ao volante, companheiro de equipa de João Barbosa na classe LMP2, terminando a sessão com o 12º tempo, a 2.995s do registo de Ben Keating.

Foto: LAT Images/Jake Galstad