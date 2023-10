IMSA, Petit Le Mans: Pole position para o Acura de Filipe Albuquerque | AutoSport

Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e Louis Deletraz vão largar da ‘pole position’ para a decisiva corrida do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, as 10h de Petit Le Mans, no traçado de Road Atlanta.

É um resultado encorajador que aumenta a esperança do luso e de Taylor chegarem ao título norte-americano, que lhes vem escapando pelo meio de alguns azares, e que mostra a excelente performance do Acura ARX-06 #10 da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport em Road Atlanta.

Louis Deletraz, que garantiu um lugar a tempo inteiro na Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport em 2024, alcançou o tempo mais rápido na qualificação para a 26ª corrida de Petit Le Mans, o final da temporada que decide os campeões. Em condições de piso escorregadio e misto entre seco e molhado, Deletraz completou a sua volta mais rápida em 1:15.402s, enquanto Sebastien Bourdais, que foi o mais rápido nos treinos com piso seco com o Cadillac V-Series.R #01 da Cadillac Racing, qualificou-se em segundo lugar com 1:15.632s.

Os pontos somados por Deletraz ao garantir a primeira pole da sua carreira no campeonato da IMSA, quando combinados com o oitavo lugar do Cadillac V-Series.R #31 da Whelen Engineering, elevaram o Acura #10 para a liderança do campeonato GTP com nove pontos de vantagem sobre o #31, com o Porsche Porsche 963 #6 da Penske Motorsport e o BMW M Hybrid V8 #25 da BMW M Team RLL ainda a uma distância considerável, com 11 e 45 pontos de atraso, respetivamente. Os pontos conseguidos com este resultado apesar de importantes podem não ser significativos para alcançar o topo da tabela classificativa, por isso Filipe e os seus companheiros de equipa mantém o foco de não deixar nada ao acaso.

“Estamos muito contentes com este resultado que foi conseguido de forma muito peculiar. O Louis, responsável pela qualificação, só teve uma volta para fazer o seu tempo depois da chuva ter decidido aparecer. Mas no fundo, este resultado traduz o trabalho que vínhamos a desenvolver desde os treinos livres. Dá-nos a certeza de que temos um carro com um andamento muito bom. Isso é importante, mas não é determinante para o resultado final. Vamos manter o foco, fazer o nosso trabalho e acreditar que desta vez a ‘sorte’ estará do nosso lado. Temos 10 horas pela frente”, referiu Filipe Albuquerque.

Em LMP2, Ben Keating bateu Steven Thomas por dois centésimos de segundo no final da sessão, levando o Oreca #52 da PR1 Mathiasen Motorsports a partir da pole position, enquanto a última pole position na classe LMP3 no campeonato da IMSA, deixará de ter presença assegurada na próxima temporada, foi para o piloto da Andretti Autosport, Glenn van Berlo no Ligier JS P320 Nissan #36, que depois de alcançar o melhor registo da classe saiu de pista na curva 3 de Road Atlanta.

As condições traiçoeiras que se verificaram na qualificação para a 26ª edição de Petit Le Mans, foram aproveitadas pelos pilotos de Grand Touring Daytona (GTD) e GT Daytona Pro (GTD PRO), que numa pista húmida com chuviscos constantes, Ian James e Jack Hawksworth, respetivamente, dividiram as suas estratégias de pneus Michelin para alcançar as duas poles da classe.

O título será decidido ao longo de 10 horas de corrida no sábado, num dia que se espera mais quente e seco, que se realiza às 16.40h e pode ser acompanhada em direto em imsa.tv.com.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: Michael L. Levitt/LAT Images