IMSA, Petit Le Mans: Não estava escrito para Filipe Albuquerque | AutoSport

Não estava escrito que seria em 2022 que Filipe Albuquerque iria ser campeão nos Estados Unidos. Um dos melhores pilotos do mundo de endurance, que procura o título há algum tempo, ainda não conseguiu esse feito.

Não tem faltado esforço e dedicação (o talento esse há para dar e vender), mas por vezes os deuses das corridas são cruéis. Filipe Albuquerque e Ricky Taylor fizeram uma excelente época a todos os níveis. O Acura ARX 05 revelou-se a melhor máquina do ano, destronando os Cadillac, que só não dominaram a era DPi por completo por terem a concorrência do carro nipónico que equilibrou as contas. A luta entre Acura e Cadillac foi perdendo força ao longo do ano, com o Acura #10 e o Acura #60 a ganharem ascendente sobre o resto da concorrência. Foi uma luta taco a taco, tendencialmente mais favorável ao #10, mas as contas, como habitualmente, seriam resolvidas na última corrida do ano, em Petit Le Mans. Uma pista espetacular, cheia de história, mas que também já tinha dado alguns dissabores a Albuquerque que nunca conseguiu aí vencer e que normalmente não se dá bem nas lutas pelo título. Nem queremos lembrar aquela vez em que ficou sem combustível perto do final… a lista já é grande e, infelizmente, teremos de adicionar a corrida de 2022 nessa lista.

Um sentimento de frustração, mas sobretudo de muita tristeza, numa corrida dura mas com um carro extremamente competitivo e que estava a desempenhar o seu papel na perfeição: “Estou mesmo muito triste. É uma enorme desilusão. Temos tendência em acreditar que as mesmas coisas não se repetem duas vezes. Mas nós somos o exemplo do contrário. Estivemos a corrida praticamente toda na frente dos nossos mais diretos rivais nas contas do campeonato, o que nos daria o título. Perto do final da corrida estávamos na frente da prova e a gerir o andamento. Fizemos um último ‘pit-stop’ que não correu tão bem. Perdemos algum tempo. Mas regressei à pista e estávamos tão rápidos que estava a recuperar toda a margem. No entanto, na ultrapassagem a um carro mais lento, ele não me viu e bateu-me forte. Foi o fim do nosso sonho!”, disse Filipe Albuquerque.

Agora é tempo de digerir a derrota, pese embora, um vice-campeonato, seja sempre um marco importante na carreira de um piloto e focar-se no que aí vem: “Vamos já esta semana continuar o trabalho no novo carro. E depois disto, temos mesmo que nos focar no próximo ano. Não há duas sem três. Para o ano lá estaremos!”, concluiu o piloto português que foi protagonista num dos mais exigentes e competitivos campeonatos do mundo de resistência.

It’s over for Felipe Albuquerque.



Wayne Taylor Racing came into tonight the championship leaders, but won’t win it. #IMSA



📺: @USA_Network pic.twitter.com/08PV9wAwFE October 2, 2022

FOTO: Piero Lonardo