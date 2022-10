IMSA, Petit Le Mans: Filipe Albuquerque arranca de terceiro | AutoSport

O líder da classificação do Weathertech Sportscar Championship do IMSA Filipe Albuquerque vai largar para a última corrida da temporada da terceira posição da grelha. O piloto português e o seu companheiro de equipa na Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor chegam ao último confronto na liderança do campeonato, no entanto, tudo se decidirá amanhã. Uma corrida decisiva, de nervos para todos, mas que Filipe Albuquerque espera jogar a seu favor.

Tom Blomqvist recuperou cinco pontos ao piloto português e Ricky Taylor, depois de conquistar a Pole Position na classe Daytona Prototype International (DPi) para a corrida de sábado. Com a sua melhor volta em 1:08.555s no Acura #60 da Meyer Shank Racing, vai largar duas posições à frente do #10 de Ricky Taylor e Filipe Albuquerque, rumo à corrida final de 10 horas.

Qualquer cenários em que #10 termine à frente do #60, o piloto português e Taylor são campeões, tendo por companhia em Petit Le Mans, Brendon Hartley

O fim-de-semana não tem sido propriamente fácil, e o resultado da qualificação acabou por ser uma boa surpresa para Albuquerque: “Depois dos resultados das sessões de treinos livres, honestamente, não estávamos à espera de ser tão rápidos. Mas o Ricky esteve muito bem, e o terceiro lugar acaba por ser um bom resultado. Estávamos apreensivos antes de irmos para a pista e pese embora os nossos mais directos adversários estejam na ´pole’, estamos próximos e temos 10 horas de corrida pela frente”, começou por explicar.

Amanhã, é um tudo ou nada que pode resultar em mais um título para Portugal: “Não escondo a ambição de conseguir este título. Apesar de estarmos na frente do campeonato, a margem pontual é tão curta que quem ficar melhor classificado, ganha. É uma pressão enorme. O ano passado perdemos o campeonato nestas mesmas circunstâncias e não queremos que a história se repita. Vamos manter o foco, fazer o nosso trabalho e aguardar um pontinha de sorte que é sempre necessária nestas circunstâncias”, concluiu o piloto português.

Nas restantes classes, Steven Thomas conquistou a sua terceira esta temporada entre os concorrentes dos LMP2 no Oreca #11 da PR1 Mathiasen Motorsports, mas não foi, de forma alguma, fácil. A volta de Thomas, em 1:11.939s, foi apenas 0,082 segundos mais rápida do que Dennis Andersen no Oreca #20 da High Class Racing.

Nos LMP3, Kay van Berlo vai sair da pole position, tendo estabelecido um recorde de pista entre os LMP3 e o companheiro de equipa de João Barbosa no Ligier #33 da Sean Creech Motorsport, Malthe Jakobsen foi o segundo mais rápido. Já entre os PRO, Jack Hawksworth foi o mais rápido no Lexus RC F GT3 #14 da Vasser Sullivan, enquanto Madison Snow estabeleceu o tempo mais rápido nos GTD para a Paul Miller Racing.

Amanhã, sábado, pelas 17.10h tem início o derradeiro confronto que pode ser acompanhado em direto em https://www.imsa.com/tvlive/

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.