IMSA, Petit Le Mans: Cadillac na frente, começo morno do Acura #10 | AutoSport

O arranque das 10h de Petit Le Mans não foi o mais entusiasmante para as cores portuguesas. O #10 de Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e Brendon Hartley tiveram de fazer uma paragem logo na primeira volta e desde então não conseguiram sair do fim do pelotão dos DPi.

O arranque decorreu sem grandes problemas com os Cadillac a instalarem-se na frente da corrida, mas o #10 teve de fazer uma paragem para trocar um pneu danificado com um pião feito na sessão de qualificação. Os carros são obrigados a ir para a corrida com os mesmos pneus que usaram na qualificação, caso contrário perdem os pontos acumulados nessa sessão. Assim, a WTR chamou o #10 para fazer a troca. O #10 caiu para o último lugar nos DPi e viu o #60 manter-se perto dos lugares da frente. Para que Albuquerque seja campeão, precisa de ficar pelo menos um lugar à frente do #60. O ritmo do #10 depois da troca não foi o melhor e desde então tem-se mantido no último posto dos DPi e quase a perder uma volta para o líder.

Mas um Full Course Caution, provocado pela paragem do Lamborghini #39, reagrupou o pelotão, o que retirou pressão ao #10. Neste momento, Earl Bamber no Cadillac #02 ( E. Bamber / A. Lynn / R. Hunter-Reay) lidera a corrida, seguido do #31 de Pipo Derani (O. Pla / P. Derani / M. Conway) e do #60 de Tom Blomqvist (O. Jarvis / T. Blomqvist / H. Castroneves).

Em LMP2, lidera o Oreca #52 (B. Keating / M. Jensen / S. Huffaker) e em LMP3 está na frente o Ligier #33 (J. Barbosa / M. Jakobsen / N. Pino) de João Barbosa com Malthe Jakobsen ao volante. Em GTD Pro é o Mercedes #79 (M. Buhk / M. Grenier / M. Goetz na frente e em GTD temos o Lexus #12 (F. Montecalvo / A. Telitz / R. Heistand) na liderança.

GREEN FLAG! GREEN FLAG! GREEN FLAG!



10 hours of the @motul Petit Le Mans at @RoadAtlanta begins NOW!



Watch LIVE on @nbc. pic.twitter.com/iO6oXoQYMg — #IMSA (@IMSA) October 1, 2022

Tempos Online AQUI