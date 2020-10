IMSA, Petit Le Mans: Cadillac #10 vence após choque entre Pipo Derani e Ricky Talyor. Parente 6º

Nas 10h de Petit Le Mans o #10 Cadillac DPi da equipa Konica Minolta Cadillac DPi-V.R, com Renger van der Zande, Ryan Briscoe e Scott Dixon ao volante, venceu a prova a contar para o campeonato IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

A vitória ficou com o #10 a apenas 10 minutos do final. Nesta altura, o #31 Cadillac DPi da Whelen Engineering Racing de Pipo Derani, Felipe Nasr e Filipe Albuquerque estava na luta pela liderança, quando um toque de Ricky Taylor, do Acura DPi #6, colocou Derani e o #31 fora da batalha pela vitória.

Na classe GTD, Álvaro Parente divide o carro com o habitual Misha Goikhberg e junta-se a Trent Hindman. O Acura NSX GT3 #57 terminou a corrida de 10h na sexta posição da categoria.