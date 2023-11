IMSA: Pato O’Ward e Felix Rosenqvist vão competir em Daytona pela United Autosports | AutoSport

“Estou muito entusiasmado por voltar às corridas de resistência”, salientou Rosenqvist. “Já passaram cinco anos desde que fiz uma corrida destas. Costumava fazê-lo muitas vezes. Mas, nos últimos tempos, coloquei em pausa porque me tenho concentrado na minha carreira na IndyCar. É algo que adoro fazer e correr com a United Autosports é muito bom. Esta equipa já ganhou muitas corridas de LMP2, pelo que esperam ter um bom desempenho, o que corresponde aos meus objetivos!”

Ambos têm experiência em Daytona. Pato O’Ward, duas vezes vencedor das 24 Horas de Daytona em duas classes diferentes, vai participar pela quarta vez na corrida de resistência norte-americana de janeiro, numa participação única com a United Autosports ao volante do Oreca número 2, juntando-se a Ben Keating, Ben Hanley e Nico Pino. Rosenqvist partilhará o Oreca número 22 com Daniel Goldburg, Paul di Resta, faltando anunciar o quarto piloto.

A United Autosports confirmou a inscrição de Pato O’Ward e Felix Rosenqvist para reforçar o alinhamento dos dois Oreca LMP2 na primeira prova da temporada de 2024 do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, as icónicas 24 Horas de Daytona.

