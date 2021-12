IMSA: Pai e filho Montoya juntos nos LMP2 | AutoSport

Sebastian Montoya, de 16 anos, vai fazer equipa com o seu pai, Juan Pablo Montoya, no campeonato da IMSA em 2022 na classe LMP2 na prova de 12h de Sebring. Aos dois Montoya, junta-se Henrik Hedman, dono da equipa DragonSpeed para a prova que se realiza a 19 de março de 2022. Sebastian competiu nos campeonatos de F4 italiano e alemão e testou o Oreca 07-Gibson da equipa no teste de jovens pilotos no Bahrein no mês passado.

O jovem piloto agradeceu a oportunidade para competir com o seu pai: “Estou muito grato pela oportunidade que o DragonSpeed e o Henrik me deram. Correr com o pai é um sonho tornado realidade, uma vez que ele tem sido o meu ídolo ao crescer.”

Juan Pablo Montoya, que regressa à IMSA depois de ter sido conquistado o título com a Penske em 2019, acrescentou: “Estou realmente feliz por estar de volta à DragonSpeed na próxima época. Mal posso esperar para me juntar novamente a Henrik e estou ainda mais entusiasmado por partilhar um carro com Sebastian pela primeira vez”.

Sebastian Montoya deverá concentrar-se na sua carreira de monolugares depois de Sebring, competindo na Formula Regional European Championship by Alpine em 2022 com a Prema.