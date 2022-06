IMSA: Olivier Pla no lugar de Tristan Nunez no resto da época | AutoSport

Olivier Pla irá substituir Tristan Nunez ao volante do Cadillac DPi-V.R # 31 da Action Express Racing durante o resto da temporada do SportsCar Championship da IMSA, começando no desafio deste próximo fim de semana em Detroit.

O novo piloto da Action Express Racing conhece bem a categoria DPi, tendo pilotado pela Nissan, Mazda e pela Acura nos últimos anos. Pla teve a sua primeira experiência com o Cadillac na semana passada em Road Atlanta, durante um teste privado.

“Juntar-me à Action Express Racing é muito especial para mim”, disse Olivier Pla. “Corro contra eles há muitos anos e sei como eles são bons em pista. É incrível o que conquistaram ao vencer tantas corridas e campeonatos. Será um grande desafio chegar a meio da temporada, mas estou pronto para esse desafio. O Cadillac DPi-VR é um carro fantástico e mal posso esperar para pilotá-lo. E, claro, extremamente feliz e orgulhoso de me juntar a um grande piloto e amigo, Pipo Derani.”

Tristan Nunez mantém-se na equipa como piloto substituto.