IMSA: Olivier Pla confirmado no Acura DPi da Meyer Shank Racing para 2021

Olivier Pla é o primeiro piloto confirmado para a temporada completa de 2021 no IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Pla vai estar na Meyer Shank Racing, que vai correr com os Acura ARX-05 DPi. Pla junta-se a AJ Allmendinger, que foi recentemente anunciado como piloto para a Rolex 24h.

Pla regressa à equipa onde venceu a edição de 2016 de Petit Le Mans, juntamente com John Pew e Ozz Negri. Pla vem de uma campanha na resistência com o Mazda DPi, onde também venceu em Watkins Glen, em 2019.

A carreira do francês na resistência já o viu passar pelos LMP1, LMP2, DPi e GTE, tendo corrida 13 vezes em Le Mans, incluindo aparições em equipas de fábrica da Nissan e Ford.

«É muito especial voltar a correr com a Meyer Shank Racing no próximo ano no Acura ARX-05. Ainda me lembro das quatro corridas que fiz em 2016, especialmente a vitória em Petit. Desde aí que gostaria de regressar e pilotar para o Mike (Shank) e esse dia chegou. Mal posso esperar que comece o próximo ano», afirmou Pla.