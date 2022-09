IMSA: O novo Ford Mustang, com versões GT4 e GT3 | AutoSport

A Ford mostrou a sétima geração do seu Ford Mustang, o icónico modelo da marca oval e o regresso ao IMSA poderá acontecer já no arranque da próxima temporada.

O Mustang GT4, mostrado hoje com mais cinco carros de competição para diversas series, será elegível para competir em 2023 na classe Grand Sport do IMSA Michelin Pilot Challenge (GS) e na nova classe GSX do IMSA VP Racing SportsCar Challenge. O Mustang GT3 está pronto para competir no campeonato IMSA WeatherTech SportsCar nas classes GTD PRO e GT Daytona (GTD) com início em 2024.

A Ford Performance anunciou inicialmente esses programas de corridas em Janeiro no dia anterior às 24h de Daytona. Foram confirmados durante o anúncio desta quarta-feira, que também incluiu a revelação da linha completa dos modelos Mustang para estrada e pista. A Ford está a colaborar com o construtor de chassis Multimatic, uma parceria de sucesso de longa data, para a versão GT3 do Mustang, um carro alimentado por um novo motor Coyote V-8 de 5,4 litros. Com este GT3, a marca Oval não só poderá entrar no IMSA, assim como no WEC, pois os GT3 serão as máquinas de eleição para as categorias GT do WEC, além de muitas outras competições que usam a mesma plataforma.