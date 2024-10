IMSA: Nove títulos conquistados pela Porsche mostra o potencial do projeto

A Porsche fez a festa na última corrida do ano do IMSA. A vitória escapou à Porsche, mas não o título, o que mostra o bom trabalho que a marca alemã e a Penske Motorsport tê, feito.

A Chip Ganassi Racing venceu o Motul Petit Le Mans no final da temporada, ultrapassando uma infração relacionada com o sensor no início da corrida e uma série de desafios, incluindo uma penalização por drive-through e um pião no final da corrida. Renger van der Zande fez uma ultrapassagem decisiva ao Porsche de Nick Tandy a 15 minutos do fim, garantindo a vitória ao Cadillac n.º 01, partilhado com Sébastien Bourdais e Scott Dixon.

Mas a festa do título foi feita por Felipe Nasr e Dane Cameron, da Porsche Penske Motorsport, conquistaram o campeonato de pilotos GTP com um terceiro lugar, enquanto a Porsche também garantiu os títulos dos construtores e das equipas. Apesar dos incidentes e penalizações no final da corrida, o Porsche n.º 7 terminou em terceiro, com o Cadillac n.º 31 a fechar os cinco primeiros.

Felipe Nasr elogiou o sucesso da Porsche no Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar 2024, afirmando que a marca “preencheu todos os requisitos”. Juntamente com o seu colega de equipa Dane Cameron, Nasr venceu o campeonato de pilotos GTP, contribuindo para a temporada dominante da Porsche, que conquistou nove títulos, incluindo o campeonato de pilotos GTD Pro, os títulos de construtores GTP e GTD Pro e os campeonatos de equipas da Porsche Penske Motorsport e da AO Racing, além do triunfo da Michelin Endurance Cup.

“Significa tudo”, disse Nasr sobre as conquistas da Porsche nesta época. “Significa todo o esforço. Significa todos os momentos incansáveis que tivemos e o trabalho árduo. A nível pessoal, quando me juntei a este programa, perguntaram-me: ‘Porque é que queres entrar no programa’? Eu disse: ‘Bem, quero fazer história convosco. Vejam todas as declarações que fizeram. Quero continuar a história’. Aqui estamos nós. 2022 foi o desenvolvimento. 2023 foi uma época difícil. Em 24, mudámos completamente o ritmo do programa e finalmente conseguimos fazer tudo, ganhando todos os campeonatos possíveis. É exatamente para isso que estou aqui e para representar dois grandes nomes do desporto como a Porsche e a Penske. Para mim, como piloto e como pessoa, é um momento único que vou certamente guardar com carinho.

Cameron destacou as principais vitórias na Rolex 24 em Daytona e nas Seis Horas de Glen, descrevendo a época como “quase perfeita”. Ambos os pilotos expressaram orgulho nas suas conquistas com a Porsche e a Penske, marcando um ano histórico e de sucesso para as equipas.

“Penso que o que é preciso para ganhar estas corridas é estar nos três ou cinco primeiros lugares todos os fins-de-semana, o que quase conseguimos”, afirmou. “É preciso ganhar duas ou três corridas, o que também conseguimos. Ganhar Daytona foi um bónus e é sempre um objetivo quando se começa o ano. Pessoalmente, para mim, era um grande objetivo, e penso que para todos a forma de começar o ano é tentar ganhar essa corrida. Por isso, penso que a forma como se começa uma época, em termos do que se quer alcançar, é exatamente o que fizemos do princípio ao fim. Estou muito orgulhoso do nosso esforço”.

O chefe da Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, expressou o seu orgulho pelos resultados dominantes da Porsche no final da época, destacando a conquista dos títulos na classe de topo GTP. Ele atribuiu o sucesso ao trabalho árduo das equipas de Weissach, Mannheim e Mooresville. A Porsche também celebrou o título GTD Pro da AO Racing e o campeonato individual de Laurin Heinrich. A Porsche Penske terminou em primeiro e segundo lugar nas classificações de pilotos e equipas da GTP, com Nick Tandy e Mathieu Jaminet a serem os segundos classificados. O diretor-geral da Porsche Penske, Jonathan Diuguid, reconheceu o quase fracasso na última corrida, mas sublinhou o triunfo geral e aguardou com expetativa a próxima época.