IMSA: Nova era da resistência começa com as 24 Horas de Daytona | AutoSport

17 semanas passaram entre o final da época 2022 do Sportscar Championship da IMSA na pista de Road Atlanta para as 10 horas de prova de Petit Le Mans e o início da nova era da resistência da edição 61 das 24 Horas de Daytona.

Depois de um fim de semana dedicado às primeiras impressões com a pista, com novos carros e pneus na categoria principal – GTP – e também entre os concorrentes GTD, além da organização da grelha de partida, o desafio que todos os pilotos têm pela frente é de dificuldade extrema, por isso qualquer os sinais dados no ‘Roar before the Rolex 24’ podem ter pouco a ver com que o que se passará a partir de amanhã até domingo à tarde. No entanto, os Acura – o #10 da WTR e o #60 da Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian, que detém a pole position – parecem ter alguma vantagem sobre os restantes LMDh, mas os Cadillac V-LMDh – Cadillac Racing (Chip Ganassi Racing) e Action Express Racing (Whelen Engineering) – que pareciam ter algumas dificuldades para acompanhar os Acura e também os Porsche 963 da Porsche Penske Motorsport, deram o ar da sua graça nos treinos livres já decorridos na passada sexta-feira. Mais atrás na classe GTP parecem estar os BMW M Hybrid V8, mas a fiabilidade e o comportamento de todos os concorrentes em pista – com 61 carros num traçado tão curto, este será um fator determinante para se verem acidentes e períodos de bandeiras amarelas – podem influenciar a corrida.

Como última notícia, infelizmente, temos o afastamento de Lucas Auer da prova depois de um acidente sofrido pelo piloto austríaco durante o primeiro treino deste fim de semana, que também tira a oportunidade à Mercedes-AMG GT3 Evo #57 da Winward Racing de começar na frente do pelotão dos carros GTD.

Estreias também nos GTD

O novo Ferrari 296 GT3 subiu ao palco das corridas internacionais, fazendo sua primeira aparição no Daytona International Speedway durante o ‘Roar Before the Rolex 24’. Em prova para as 24 Horas de Daytona estarão quatro equipas e oito pilotos oficiais da Ferrari Competizioni GT, que vai estrear o novo 296 GT3 em competição. Um Ferrari 296 GT3 está inscrito na classe reservada às equipas Pro, o #62 da Risi Competizione, composta por Alessandro Pier Guidi, James Calado, Davide Rigon e Daniel Serra, que em 2022 subiram ao segundo degrau do pódio. Entre os GTD, a marca do “Cavallino Rampante” é representada por três equipas. Miguel Molina está ao volante do 296 GT3 #21 com Simon Mann, Luis Perez Companc e Francesco Castellacci, da AF Corse, equipa que terminou em segundo lugar na classe no ano passado. Antonio Fuoco, com o carro #47 da Cetilar Racing divide o GT3 com Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Alessandro Balzan, formação que no ano passado obteve a vitória na classe nas 12 Horas de Sebring. Alessio Rovera e Andrea Bertolini, junto com Onofrio Triarsi e Charlie Scardina, estarão ao volante do 296 GT3 #023 da Triarsi Competizione, fazendo sua estreia na prestigiada corrida de resistência da Flórida.

Ainda nos GT3 haverão mais novidades nos carros da Porsche e Lamborghini que inicia a colaboração com a Iron Lynx, que vai operar o novo Huracán GT3 EVO2 #63 nas 24 Horas de Daytona, antes de uma temporada completa da IMSA Michelin Endurance Cup (apenas as provas de resistência). Esta parceria levará a Lamborghini Squadra Corse e a Iron Lynx a competirem no WEC e no IMSA com o Lamborghini LMDh em 2024, ficando a designação da equipa como Lamborghini Iron Lynx.

Competição feroz nos LMP2 e LMP3

O nível da competição nas restantes categorias não deixa nada a dever ao que encontramos na GTP.

Em 2022, houve três vencedores diferentes nas três corridas de abertura e o nível de desempenho foi tão próximo durante toda a época, que nenhuma equipa conquistou vitórias consecutivas. A equipa que defende o título em LMP2, a Tower Motorsport, conta com um alinhamento forte para abrir a temporada nas 24 de Daytona – apesar de ainda não terem confirmado se manterão no restante da época – com o campeão de 2022, John Farano, que se junta a Kyffin Simpson e a dois pilotos estreantes, cujos nomes são bem conhecidos. São eles Josef Newgarden e Scott McLaughlin, estrelas da IndyCar.

Os mais diretos concorrentes do ano passado, a PR1 Mathiasen Motorsports, incluiu como piloto, o ex-campeão da série Ben Keating, Nicolas Lapierre, Paul-Loup Chatin e Alex Quinn.

Ambas as equipas podem esperar uma competição feroz da Rick Ware Racing, que irá disputar a sua primeira entrada a tempo inteiro no ORECA #51 com Eric Lux e Pietro Fittipaldi como “cabeças de cartaz”, além do #18 com Ryan Dalziel e Dwight Merriman, que terão a companhia em Daytona de Oliver Jarvis e Christian Rasmussen.

Mikkel Jensen e Steven Thomas estarão a competir durante toda a época no #11 da TDS Racing, que ainda terá o #35 com Giedo van der Garde e Job Van Uitert como principais ativos.

A CrowdStrike Racing vai dar um salto competitivo no Sportscar Championship da IMSA em 2023 com um novo desafio em LMP2. Juntamente com a experiência da equipa portuguesa Algarve Pro Racing a operar a equipa.

Nos LMP3 sem a presença dos campeões da CORE Autosport, são várias as equipas com expectativas altas para esta temporada.

A Riley Motorsports está inquestionavelmente entre as favoritas para disputar o título, com o trio de pilotos Gar Robinson, Felipe Fraga, Josh Burdon e Glenn van Berlo. A equipa conquistou as vitórias em Watkins Glen e Road America no ano passado e também em Daytona pelo segundo ano consecutivo.

O #33 da Sean Creech Motorsport com João Barbosa e Lance Willsey é um concorrente a ter em conta no pelotão de nove carros, assim como o #38 da Performance Tech Motorsports e o #87 da FastMD Racing Duqueine.

Horários para as 24 Horas de Daytona:

Sexta-feira, 27 de janeiro

16h20 – treino livre 4

23h25 – treino livre 4 (apenas classe GTP)

Sábado, 28 de janeiro

18h40 – Início corrida 24 Horas

Foto: Richard Dole