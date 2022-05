IMSA, Mid Ohio: Sébastien Bourdais foi o mais rápido no TL2, Albuquerque terceiro | AutoSport

A segunda sessão de treinos livre em Mid Ohio viu o Cadillac #01 (R. van der Zande / S. Bourdais) da Cadillac Racing a ficar com o melhor tempo. Sébastien Bourdais assinou o tempo de 1:10.507, ficando à frente dos dois Acura. O #60 (O. Jarvis / T. Blomqvist) da Meyer Shank Racing ficou com o segundo tempo a 0.117 seg. da referência, e o #10 (R. Taylor / F. Albuquerque) foi terceiro com Filipe Albuquerque a ficar a 0.432 seg. do melhor registo.

Em LMP2 foi o Oreca #20 (D. Andersen / A. Fjordbach) da High Class Racing a ficar com o melhor tempo (:13.015), em LMP3 foi o Ligier #54 (J. Bennett / C. Braun) da CORE Autosport a ficar na frente com o #33 (J. Barbosa / L. Willsey) de João Barbosa a ficar com o último tempo da sua categoria. Em GTD foi o BMW M4 GT3 #1 (B. Sellers / M. Snow) da Paul Miller Racing a ficar no topo da tabela (1:20.261).

A qualificação está agendada para as 18 e 15.

Resultados AQUI