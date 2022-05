IMSA, Mid Ohio: Sebastien Bourdais fez a pole, em luta acesa com Filipe Albuquerque | AutoSport

Sébastien Bourdais não facilitou e conquistou a terceira pole do ano no IMSA. O piloto da Cadillac foi o mais rápido da sessão, mas Filipe Albuquerque foi o piloto que mais perto ficou de roubar a pole ao francês.

A sessão de qualificação foi adiada em mais de meia hora devido à meteorologia. Com trovoada na zona da pista e com a lei americana a impedir que os eventos continuem com estas condições, os pilotos e equipas tiveram de esperar para ir para a pista, que não se encontrava muito molhada, apesar das pingas de chuva que insistiam em cair ao longo da sessão. Bourdais no Cadillac #01 (R. van der Zande / S. Bourdais) foi o mais rápido (1:10.439), mas Albuquerque no #10 (R. Taylor / F. Albuquerque) foi o primeiro a colocar um tempo representativo na tabela. Parecia que a vantagem estava do lado da Acura, mas Bourdais impôs a sua velocidade e foi trocando voltas rápidas com Albuquerque. O Cadillac #01 levou a melhor mas foi uma bela luta. Oliver Jarvis no Acura #60 (O. Jarvis / T. Blomqvist) completou o top 3, com dois Acuras nas três primeiras posições.

Em LMP2 a pole ficou para o #52 (J. Pierson / P. Kelly) da PR1 Mathiasen Motorsports como tempo de 1:14.340, com Kelly a fazer uma grande sessão liderando em quase toda a linha. Em LMP3 foi o #36 (J. Andretti / G. Chaves) da Andretti Autosport que fez um sequência de voltas rápidas impressionante e conquistou a pole. O #33 (J. Barbosa / L. Willsey) de João Barbosa ficou na última posição com Willsey ao volante. Em GTD foi o BMW M4 GT3 #1 (B. Sellers / M. Snow) da Paul Miller Racing, com Madison Snow ao volante a conseguir o melhor tempo, 1:20.525 .

A corrida de amanhã está agendada para as 19:10.

