IMSA/Mid-Ohio: Pole para o Acura #6, Barbosa 7º. Parente 3º nos GTD

Na ronda de Mid-Ohio do IMSA WeatherTech SportsCar Championship a pole position ficou para Juan Pablo Montoya e Dane Cameron no Acura DPi #6 do Acura Team Penske, com um tempo de 1:10.839s. João Barbosa e Sébastien Bourdais no Cadillac DPi #5 da Mustang Sampling Racing / JDC-Miller MotorSports ficaram na sétima posição, a 0.543s do tempo mais rápido.

Nos GTD, Álvaro Parente e Misha Goikhberg no #57 Acura NSX GT3 da Heinricher Racing w/MSR Curb-Agajanian ficaram na terceira posição da classe, a 0.222s do tempo mais rápido dos GTD.