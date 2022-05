IMSA, Mid-Ohio: Filipe Albuquerque o mais rápido no primeiro treino | AutoSport

Filipe Albuquerque foi o piloto mais rápido no final do primeiro treino livre da prova de Mid-Ohio do IMSA WeatherTech Sportscar Championship. O piloto português do Acura #10 completou a volta mais rápida do dia com o tempo de 1:11.828s, batendo segundo carro da marca, o #60 da Meyer-Shank pilotado por Tom Blomqvist (1:11.904s).

Albuquerque e o seu companheiro de equipa, Ricky Taylor voltam a mostrar estar rápidos depois da vitória na última prova do campeonato em Laguna Seca, onde Albuquerque cimentou a liderança do pelotão com um duelo tenso até ao final com Blomqvist.

As duas equipas Acura entram em Mid-Ohio no topo da classificação dos pontos DPi.

Earl Bamber estabeleceu o terceiro tempo mais rápido no Cadillac DPi-V.R #2 da Chip Ganassi Racing, à frente do #31 da Action Express Racing de Pipo Derani e do #01 da Chip Ganassi Racing de Sebastien Bourdais, que fechou os cinco primeiros.

Em GTD, o duas vezes vencedor do Mid-Ohio Jack Hawksworth marcou o ritmo no Lexus #17 da Vasser Sullivan até que Robby Foley no BMW M4 GT3 #96 da Turner Motorsports roubou o tempo mais rápido, com a volta em 1:21.220s.

Na classe Le Mans Prototype 2 (LMP2), Ryan Dalziel assumiu o topo da tabela de tempos, faltando apenas seis minutos para o treino. A sua volta de 1:13.478s aos comandos do Oreca 07 d#18 da Era Motorsport ORECA LMP2 07 foi 0,407 segundos melhor que Jonathan Bomarito no #11 da PR1 Mathiasen Motorsport.

Em Le Mans Prototype 3 (LMP3), Colin Braun estabeleceu o tempo de 1:17.603s no Ligier #54 da CORE Autosport, enquanto João Barbosa, ao volante do Ligier #33 da Sean Creech Motorsport foi o quarto piloto mais rápido da sessão.

Foto: LAT Images/Richard Dole