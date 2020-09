IMSA, Mid-Ohio: “Azar nas boxes” para Álvaro Parente

A sexta ronda do IMSA WeatherTech SportsCar Championship realizou-se no Mid-Ohio Sports Cars Coure e Álvaro Parente, no #57 Acura NSX GT3 da Heinricher Racing w/MSR Curb-Agajanian que partilha com Misha Goikhberg, terminou no sexto lugar da categoria GTD.

O fim de semana começou bem para o português. Com um bom nível de performance os pilotos do Acura NSX GT3 conseguiram ser terceiros na qualificação para a corrida.

Goikhberg arrancou para a corrida, conseguindo manter o terceiro lugar. Contudo, aquando da paragem nas boxes para a troca de pilotos, sem indicação do local onde parar, Goikhberg parou o carro antes da sua “pit-box”, tendo isso contribuído para que toda a operação tivesse demorado mais do que suposto.

Parente regressou à pista no nono lugar e longe da luta pelo pódio. Apesar disso, o português ainda recuperou três lugares para terminar na sexta posição da categoria GTD.

No final, Parente realçou o sucedido nas boxes: “O carro estava bom, mas tivemos azar na paragem nas boxes e perdemos muito tempo e a possibilidade de lutarmos pelo pódio, que estava perfeitamente ao nosso alcance. No final, a equipa pediu-me para ceder o lugar ao outro carro da nossa estrutura, que está a lutar pelo título, e eu deixei passar, porque os interesse da equipa e da Acura são importantes. No fundo, o pódio já nos tinha escapado antes”

“Temos tidos alguns problemas com o comportamento do nosso carro, que se tem mostrado bastante difícil, mas aqui conseguimos dar um passo em frente e estivemos mais competitivos. Espero que nas restantes provas possamos continuar com estas prestações para podermos conquistar os resultados que estão ao nosso alcance”, sublinhou o piloto do Porto.

A próxima ronda do IMSA SportsCar Championship realiza-se a prova de Petit Le Mans, em Road Atlanta, a 17 de outubro.