IMSA: Mazda passa troca Joest pela Multimatic

A Mazda deixará de ter a Joest como estrutura por trás do projeto IMSA, que passará a ser operado pela Multimatic.

A marca já tinha dado sinais de uma possível separação, com a chegada de mais pessoal da Multimatic, responsável pela construção e desenvolvimento do chassis RT24-P. Ficou hoje confirmado que a Mazda passará a ter assistência da fabricante canadiana, terminando assim a ligação com a equipa alemã:

“A Mazda está ansiosa para competir com a Multimatic quando a IMSA voltar às pistas, com o objetivo comum de vencer o campeonato de pilotos e fabricantes da IMSA”, disse Nelson Cosgrove, diretor da Mazda Motorsports. “A equipa de gestão e engenharia da Multimatic está familiarizada com nossa equipa e continuará a elevar nosso programa.”

Depois da SpeedSource ter iniciado o projeto, com a saída da Audi do WEC a Joest ficou livre para assumir outro desafio e desde que iniciou a sua participação, o Mazda DPi foi evoluindo ao nível da velocidade e da fiabilidade, embora tenha demorado a chegar a níveis interessantes neste último capítulo. A Multimatic será assim a terceira equipa a pegar nos Mazda e tentar chegar ao sucesso.