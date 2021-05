IMSA: Mazda faz a pole, Filipe Albuquerque em segundo | AutoSport

Depois de um começo discreto, a Mazda fez a pole para a prova de Mid-Ohio, fazendo-se valer da sua habitual velocidade em qualificação. Filipe Albuquerque qualificou o Acura #10 no segundo lugar.

Harry Tincknell reclamou a sua primeira pole no IMSA WeatherTech fazendo a uma melhor volta com o tempo de 1:10.027, levando a melhor sobre o #10 da Wayne Taylor Racing de Filipe Albuquerque por 0,095 segundos.

Dane Cameron qualificou o #60 da Meyer Shank Racing em terceiro lugar na sexta feira, à frente do #31 Action Express Racing de Pipo Derani em quarto.

Gar Robinson obteve a pole em LMP3 para a Riley Motorsports fazendo o tempo de 1:17.246, que foi 0,386 segundos mais rápido do que o CORE autosport. O colega de João Barbosa a fazer o sexto lugar apenas.

Enquanto Aaron Telitz começará a partir da pole em GTD, Patrick Long prolongou a sua liderança no campeonato GT Daytona, estabelecendo o tempo mais rápido na segunda sessão em que são atribuídos pontos. Telitz fez o tempo de 1:20.529 no Lexus RC F GT3 da Vasser Sullivan , a levar a melhor sobre o #96 da Turner Motorsport de Robby Foley. Daniel Morad irá começar em terceiro lugar no Mercedes-AMG GT3 Evo #28 da Alegra Motorsports .

