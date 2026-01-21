IMSA: Manuel Espírito Santo estreia-se nas 24h de Daytona

O piloto português Manuel Espírito Santo, de 22 anos, fará a sua estreia nas prestigiadas 24 Horas de Daytona este fim de semana, marcando o início da sua participação no IMSA Sportscar Championship. Integrado na equipa Pratt Miller Motorsports, partilhará o volante do Oreca LMP2 com Pietro Fittipaldi, Enzo Fittipaldi e Chris Cumming.

Após duas épocas de experiência no European Le Mans Series, Manuel Espírito Santo ascende agora a um dos campeonatos de endurance mais competitivos do mundo. A sua participação na Michelin Endurance Cup inclui as cinco corridas de longa duração do campeonato norte-americano: Daytona, Sebring, Watkins Glen, Road America e Petit Le Mans.

Após os treinos oficiais da semana passada, onde se destacou entre os pilotos mais rápidos na categoria LMP2, Manuel Espírito Santo encara com otimismo este novo desafio: “Estou muito entusiasmado com esta nova realidade. As corridas na América são muito diferentes daquilo a que estava habituado e isso abre novas perspetivas. Vamos ver como vai correr esta primeira prova, que é provavelmente a mais complicada de todas. Para já está tudo a correr bem. Os treinos foram muito positivos, fizemos um bom trabalho pese embora ainda haja aspetos no carro que vamos ter de melhorar. Mas até à corrida ainda há mais sessões de treinos, o que vai ajudar”, começou por dizer.

Para a estreia nas 24h de Daytona, Manuel está focado em cumprir com os objetivos propostos pela equipa: “Chegar até às últimas quatro horas de corrida com o carro intacto sem correr demasiados riscos para depois podermos atacar. Pessoalmente, quero aproveitar ao máximo a oportunidade, fazer bons turnos, ajudar a equipa o máximo que puder e entregar o carro aos meus companheiros de equipa em perfeitas condições. Se aliado a isto conseguirmos um bom resultado, será excelente. Estou muito desejoso que a corrida comece”, rematou o piloto de Cascais.

Horários e transmissão das 24 Horas de Daytona

As 24 Horas de Daytona disputam‑se este fim de semana, com início marcado para as 18h30 de sábado (hora de Portugal continental). Os dias de quinta‑feira e sexta‑feira estão reservados às sessões de treinos livres e à qualificação, onde serão definidas as grelhas de partida em cada categoria. A prova terá transmissão integral em streaming através do site oficial da IMSA, em www.imsa.com/tvlive, permitindo acompanhar em directo a tentativa de António Félix da Costa de finalmente erguer o troféu que falta na sua coleção de clássicas de resistência.