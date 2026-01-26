IMSA, Manuel Espírito Santo: “Estávamos a andar bem”

Uma estreia positiva sem o resultado desejado. Manuel Espírito Santo foi obrigado a desistir das 24h de Daytona, na sua estreia na mítica prova americana. O resultado não espelha o esforço e o trabalho feito na preparação do evento.

Apesar do resultado negativo, Manuel estava entusiasmado com esta corrida com a sua nova equipa a Pratt Miller e acreditava que com uma boa estratégia um bom resultado poderia acontecer: “Estávamos a andar bem. Quando o meu colega de equipa me entregou o carro, estávamos em sexto. Recuperei até segundo impondo um ritmo que me deixou bastante satisfeito. Mas os problemas estavam para vir, toques, penalizações e problemas mecânicos foram-nos afastando da frente e mesmo que me tenha esforçado ao máximo para recuperar o possível, não só já era tarde demais como tivemos mesmo de desistir”, disse o jovem piloto de Cascais.

Não sendo um desfecho bonito para estreia: “A realidade é que é apenas a primeira corrida do ano, outras virão, e alguma irá correr bem, isso é certo”, concluiu Manuel Espírito Santo que vai voltar ao volante do Oreca #73 para a corrida de Sebring de 21 de março.