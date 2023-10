IMSA: ‘Maldição’ de Petit Le Mans volta a atacar e Filipe Albuquerque termina corrida nas barreiras | AutoSport

O mais importante é que Filipe Albuquerque foi assistido no hospital no seguimento de um acidente perto da última hora da corrida de 10 horas em Road Atlanta e, segundo o próprio, está bem. Mas a prova de Petit Le Mans voltou a ser madrasta para o piloto português e para a Wayne Taylor Racing with Andretti Racing.

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor estavam na luta pelo título do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, na classe GTP com o Acura ARX-06 nº 10, e passaram a liderar a classificação depois de Louis Deletraz, o piloto que acompanhou a dupla nas corridas de longa duração do campeonato, alcançou a pole position para a prova de 10 horas de Petit Le Mans.

O mesmo Deletraz esteve ao volante do Acura para o arranque da prova, que ainda antes de terminar a volta de formação dois carros bateram nas barreiras do traçado de Road Atlanta. Nas primeiras horas de corrida houve muitas incidências, principalmente com a quantidade de penalizações por várias razões, mas já nesta altura o #10 não liderava, uma vez que Sébastien Bourdais, no Cadillac V-Series.R #01 da Cadillac Racing, ultrapassou Deletraz logo após a bandeira verde no final da volta de formação. Ainda nessa fase inicial da corrida, um acidente com um LMP2 levou ao primeiro período de Full Course Yellow. Com 15 minutos decorridos da corrida, os carros regressaram ao ritmo normal, com Deletraz a não conseguir acompanhar Bourdais e a ficar pressionado por Tom Blomqvist, no Acura ARX-06 #60 da Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian, carro que viria a vencer a corrida, a última que a equipa realiza no campeonato, uma vez que não estará presente na grelha dos GTP na próxima temporada.

O primeiro grande incidente da corrida fez com que o Porsche 963 #6 de Mathieu Jaminet, Nick Tandy e Laurens Vanthoor ficasse fora da luta pelo título da classe GTP. O protótipo alemão ficou bastante danificado em resultado do acidente que envolveu mais carros logo à segunda hora de prova.

A uma hora e três minutos do final da corrida, Pipo Derani, no Cadillac V-Series.R #31 da Whelen Engineering que viria a sagrar-se campeão da classe rainha no IMSA, e Filipe Albuquerque lutavam pela segunda posição e pelo título de pilotos e equipas.

O luso tentou passar Derani pelo lado de fora da curva 1, mas Derani fechou e empurrou Albuquerque para a relva. O Acura ARX-06 #10 bateu de frente nas barreiras de pneus e Albuquerque foi transportado para um hospital local para ser avaliado depois de ter saído a coxear do seu carro, enquanto o seu adversário não recebeu qualquer penalização devido à colisão, e o sexto lugar final de Derani, Alexander Sims e Jack Aitken foi suficiente para os dois primeiros alcançarem o título.

Derani classificou a manobra de Filipe Albuquerque de “otimista”, mas o mais importante é que o piloto português, apesar de dorido, está bem.

Just left the hospital and I am fine.

Thanks everyone for the messages.

My right hand hurts a bit and back but I will be fine.

Thanks @IMSA for the quick assistance and to my teammate that were waiting for me at the hospital. 🙏🏼 — Filipe Albuquerque (@Albuquick) October 15, 2023

Em LMP2, o Oreca #04 da CrowdStrike by APR, operado pela equipa lusa Algarve Pro Racing, com George Kurtz, Ben Hanley e Nolan Siegel venceu a corrida, mas o título da classe acabou nas mãoes de Ben Keating e Paul-Loup Chatin do Oreca #52 da PR1 Mathiasen Motorsports, ainda com Alex Quinn como terceiro piloto nas provas de longa duração. Ainda assim, a vitória da tripulação do carro da CrowdStrike by APR foi suficiente para George Kurtz conquistar o Prémio Jim Trueman e o convite automático para as 24 Horas de Le Mans do próximo ano, enquanto a equipa vence a Michelin Endurance Cup.



O Mercedes-AMG GT3 #79 da WeatherTech Racing, de Daniel Juncadella, Jules Gounon e Maro Engel, venceu na GTD Pro, num pelotão onde as diferenças foram curtas. Houve certas alturas da prova que os pilotos pareciam estar a competir numa corrida sprint.

Na classe GTD, o Lamborghini Huracán GT3 EVO2 #78 da Forte Racing, de Misha Goikhberg, Loris Spinelli e Patrick Liddy, superou duas penalizações consecutivas de drive-through para vencer a sua classe.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: Michael L. Levitt/LAT Images