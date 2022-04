IMSA, Long Beach: Pole para Chip Ganassi, Filipe Albuquerque em sexto | AutoSport

Sebastien Bourdais assinou a sua segunda pole consecutiva no IMSA, assegurando o melhor lugar na largada para a prova de 100 minutos que tem como palco Long Beach, a mítica pista americana.

O francês colocou o seu Cadillac DPi-V.R no topo da tabela de tempos já perto do final da sessão, com o tempo de 1:09.472, ficando à frente de Alex Lynn, que ficou a 0.361 seg do registo de Bourdais, ficando assim a Chip Ganassi com as duas primeiras posições da grelha, com o #01 (R. van der Zande / S. Bourdais) a ficar à frente do #02 (E. Bamber / A. Lynn). A fechar o top 3 ficou o Acura #60 da Meyer Shank Racing (O. Jarvis / T. Blomqvist) com Tom Blomqvist aos comandos da máquina nipónica. Filipe Albuquerque não conseguiu melhor que o sexto lugar a mais de um segundo da pole, o que o coloca a ele e ao seu colega, Ricky Taylor numa situação complicada para a prova no traçado citadino.

Em GTD Pro foi Jordan Taylor a conseguir a pole para a Chevrolet, colocando o Corvette C8.R GTD #3 (A. Garcia / J. Taylor) no topo da tabela, roubando o lugar ao BMW M4 GT3 #25 (C. De Phillippi / J. Edwards). A fechar o top 3 tivemos o Porsche 911 GT3R #9 (M. Campbell / M. Jaminet).

Madison Snow fez a pole nos GTD com o quinto tempo mais rápido entre as inscrições no GTD Pro/GTD, colocando o BMW #1 (B. Sellers / M. Snow) no topo da sua categoria.

Resultados AQUI