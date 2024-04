IMSA, Long Beach: Pipo Derani conquista pole; Albuquerque 8.º

Pipo Derani garantiu a pole position para a prova em Long Beach do WeatherTech SportsCar Championship do IMSA, enquanto Filipe Albuquerque foi oitavo.

Apesar de um incidente durante a qualificação do Grand Prix of Long Beach, a terceira ronda do campeonato norte-americano de resistência com a duração de 100 minutos, Derani registou o tempo mais rápido da sessão, com a marca de 1:11.388s aos comandos do Cadillac V-Series.R n.º 31 da Action Express Racing, batendo Nick Yelloly no BMW M Hybrid V8 n.º 25 da Team RLL por apenas 0,009 segundos.

O piloto brasileiro, já nos instantes finais da sessão, bateu contra as barreiras da curva 8, mas conseguiu voltar à pista e regressar às boxes sem provocar nenhuma paragem.

Sébastien Bourdais foi o terceiro mais rápido com o Cadillac V-Series.R n.º 01, seguido por Nick Tandy e Dane Cameron, ambos aos comandos de um Porsche 963 da Porsche Penske Motorsport.

Num “dia difícil”, como escreveu nas redes sociais, Filipe Albuquerque não foi além do oitavo tempo da sessão, terminando a 0.552s de Derani aos comandos do Acura ARX-06 n.º10 da Wayne Taylor Racing with Andretti. Admitindo que “não estávamos com grande andamento nos treinos livres, e nos [treinos] cronometrados confirmou-se”, o piloto luso sublinha que a corrida será “bem curta e dura”.

Em declarações depois da qualificação, o luso explicou que a oitava posição está longe de ser razoável, no entanto, tanto ele como Ricky Taylor vão procurar minimizar os estragos. “Desde o início da jornada que percebemos que o nosso andamento não estava no registo habitual. Apesar de em pista estarmos a fazer tudo certinho, sem erros, não temos o carro a extrair todo o seu potencial. Estamos a trabalhar para encontrar o melhor equilíbrio, mas não conseguimos, o que é frustrante”, começou por referir o piloto de Coimbra. “Com isto fica a certeza de que a corrida será bastante difícil, mas não podemos baixar os braços. Vamos dar o nosso melhor para recuperar o maior número de posições possíveis. Temos de arrecadar o maior número de pontos e continuar a acreditar que o jogo mudará a nosso favor”, rematou.

Entre os GTD, Parker Thompson garantiu a pole position para a Vasser Sullivan com o Lexus RC F GT3 n.º 89. O piloto completou a sua melhor volta em 1:17.357s, superando por 0,262s Frankie Montecalvo no Lexus nº 12.

A corrida de Long Beach tem início às 21:35h.

Resultados completos, AQUI.

Foto: LAT Images/Josh Tons