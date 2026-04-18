IMSA, Long Beach: Nick Yelloly faz a pole com o Acura n.º 93 em sessão renhida
Nicl Yelloly fez pole para o GP de Long Beach, aos comandos do Acura ARX-06 n.º 93 numa sessão marcada pela competitividade, em que o top 10 coube em menos de um segundo. Para Filipe Albuquerque, não foi uma sessão positiva, com apenas o nono lugar.
TL2
Antes da qualificação ainda tivemos o TL2, com Dries Vanthoor, ao volante do BMW M Hybrid V8 n.º 24 da WRT, a liderar. Vanthoor registou o melhor tempo com 1:12.284, ficando apenas 0.046 segundos à frente de Jack Aitken no Cadillac V-Series.R n.º 31 da Action Express Racing. Nick Yelloly completou o pódio no Acura ARX-06 número 93 da Meyer Shank Racing, enquanto Kevin Estre — que tinha tocado nas barreiras nos primeiros treinos — recuperou para o quarto posto no Porsche 963 n.º6 da Penske. Marco Wittmann fechou o top-5 no segundo BMW da WRT.
Na classe GTD, Frankie Montecalvo no Lexus RC F GT3 n.º 89 da Vasser Sullivan liderou, seguido do seu companheiro de equipa Aaron Telitz e de Danny Formal no Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n.º 45 da Wayne Taylor Racing.
A sessão foi interrompida três vezes por bandeiras vermelhas. A primeira surgiu após Rory van der Steur tocar nas barreiras da Curva 1 com o Aston Martin Vantage GT3 Evo n.º 19 da Van der Steur Racing, tendo o piloto conseguido sair do local. A meio da sessão, Colin Braun sofreu um impacto violento nas barreiras da Curva 8 com o Acura n.º 60 da MSR, originando a segunda interrupção. A terceira e última bandeira vermelha foi provocada por Harry King, que entrou em pião a alta velocidade e foi parar às barreiras da Curva 1 no Porsche 911 GT3 R Evo da AO Racing, com menos de cinco minutos para o fim.
Qualificação
Na classe GTP, Yelloly registou o tempo de 1:11.626, superando por apenas 0.030 segundos Marco Wittmann no BMW M Hybrid V8 número 25 da Team WRT, carimbando a pole para a corrida no traçado citadino. Foi a terceira pole de Yelloly no IMSA WeatherTech SportsCar Championship e a primeira da Meyer Shank Racing no evento de Long Beach.
Louis Deletraz também melhorou no final da sessão de 15 minutos, colocando o Cadillac V-Series.R n.º40 da Wayne Taylor Racing no terceiro lugar, à frente de Jack Aitken no “Caddy” nº. 31 da Action Express Racing.
O Porsche 963 n.º7 da Penske de Julien Andlauer, líder do campeonato GTP, mas a carregar 45 kg de peso adicional em relação à última ronda em Sebring, completou o top-5. Dries Vanthoor ficou em sexto, seguido de Ross Gunn no Aston Martin Valkyrie da Heart of Racing, Kevin Estre no Porsche n.º 6 da Penske, Filipe Albuquerque no Cadillac n.º10 da WTR e Tijmen van der Helm no Porsche n.º5 da JDC-Miller Motorsports. O Acura n.º 60 da MSR partirá do último lugar na classe GTP após falhar a qualificação, por ter sido sujeito a uma mudança de chassis na sequência do acidente de Colin Braun nos segundos treinos livres.
Na classe GTD, a pole position foi para Frankie Montecalvo, que se destacou novamente, com o tempo de 1:18.411, apesar de uma penalização de cinco minutos de stop-and-hold durante a sessão. Montecalvo superou Robert Wickens no Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n.º36 da DXDT Racing por 0.151 segundos.
Foi a terceira pole consecutiva da Vasser Sullivan em Long Beach na classe GTD, embora a conquista tenha sido antecedida por uma infração que afetou ambos os Lexus da equipa, bem como o Lamborghini Temerario GT3 n.º46 da Pfaff Motorsports, por não terem realizado o obrigatório teste do sensor de binário. Danny Formal fez o terceiro tempo no Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n.º45 da Wayne Taylor Racing, seguido de Spencer Pumpelly e Russell Ward, da Heart of Racing e da Winward Racing, respetivamente.
A corrida está agendada para as 21h, hora portuguesa .
Foto: Jake Galstad IMSA
