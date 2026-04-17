IMSA, Long Beach: JDC-Miller Motorsports lidera TL1, Albuquerque em terceiro

Laurin Heinrich foi o mais rápido no primeiro treino livre do Acura Grand Prix of Long Beach, ao volante do Porsche 963 da JDC-Miller Motorsports, superando o Acura ARX-06 da Meyer Shank Racing de Tom Blomqvist nos instantes finais da sessão.

Heinrich estabeleceu a melhor marca em 1:13.240 já perto do fim do treino, relegando Blomqvist para segundo, enquanto Filipe Albuquerque colocou o Cadillac V-Series.R da Wayne Taylor Racing em terceiro com uma melhoria também tardia. Laurens Vanthoor caiu para quarto no Porsche Penske, depois de o seu companheiro Kevin Estre ter tocado no muro na Curva 4, embora sem consequências graves. Jack Aitken completou o top‑5 com o Cadillac da Action Express.

Na classe GTD, o Corvette Z06 GT3.R da AWA fechou o treino na frente com uma melhoria nos minutos finais, empurrando o Lexus RC F GT3 da Vasser Sullivan para segundo.

A sessão decorreu sem bandeiras vermelhas, apesar de vários erros: Sheldon van der Linde foi em frente na Curva 1 com o BMW M Hybrid V8, Louis Deletraz (Cadillac V-Series.R da WTR) falhou a Curva 8, Brendan Iribe (Ferrari 296 GT3 EVO da Inception) saiu de pista em Turn 1. O Acura n.º 93 de Renger van der Zande também teve um pequeno incidente, mas todos conseguiram escapar sem danos significativos.

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Foto: IMSA – Perry Nelson